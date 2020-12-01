Без дрожжей. Тюменец печет хлеб на закваске. Фото - pixabay.com.

От ассортимента хлеба на полках магазинов разбегаются глаза. Если раньше преимущественно он делался только на ржаной и пшеничный, то сегодня покупателю предлагают буханку и со злаками, и с витаминами, и с ягодами. Но тюменец Салават Радунов решил печь свой хлеб на закваске, как в старину.

Кризис в помощь

Выпекать ароматный, горячий, вкусный и полезный хлеб Салават мечтал давно. Самое главное, его продукция должна была быть бездрожжевой. Всего четыре ингредиента: мука, вода, соль и закваска. До изобретения промышленных дрожжей хлеб так и пекли, русские хлебные закваски традиционно состояли из ржаной муки, соломы, ячменя, пшеницы, хмеля. Бездрожжевой хлеб готовится намного дольше, цикл заквасочного теста – 6 – 8 часов, против 3 – 4 часов дрожжевого, а с точки зрения промышленного производства, такой продукт обходится еще и дороже. Но Салавата это не испугало. О своей маленькой хлебопекарне он мечтал давно. Первая попытка построить бизнес потерпела неудачу, все планы разрушил кризис 2014 года.

– Тогда мой бизнес не прожил и года. Продажи упали, цены на ингредиенты выросли, в итоге в начале 2015-го пришлось закрыться. Остался без работы и в долгах. Пробовал себя в разных сферах, трудился по найму, но мечта о своей пекарне не давала покоя, – говорит Салават.

В 2014 году кризис погубил бизнес начинающего предпринимателя, а через шесть лет он же помог сделать вторую попытку. Еще в январе мужчина начал экспериментировать и пробовать разные рецепты хлеба на закваске, а к весенней самоизоляции как раз вывел идеальный состав будущей продукции. Тогда закрыли практически все и работали только продовольственные магазины, Салават в очередной раз убедился – он на правильном пути: что бы ни случилось, спрос на продукты питания будет всегда. На первом этаже своего дома он оборудовал пекарню и начал выпекать хлеб на заквасках, дело пошло.

– Когда многие предприниматели несли убытки, закрывали свой бизнес, мое небольшое производство начало развиваться. Я нашел у дома три точки сбыта и через них продавал свой хлеб. Летом еще начал делать натуральный квас. В жару он пользовался большим успехом. Позже расширил ассортимент, начал выпекать пиццу на бездрожжевом тесте, – делится тюменец.

Только натуральное

О хлебе на закваске Салават задумался из-за его пользы. Будучи профессиональным тренером, он много знает о здоровом образе жизни и роли правильного питания в нем. Магазинные булки, несмотря на разнообразие, не устраивали его наличием в составе термофильных микроорганизмов, которые при термической обработке не погибают. Такой хлеб быстро начинает плесневеть и портиться, появляется кислый привкус. Продукция Салавата, сделанная всего из четырех ингредиентов, может храниться долго и оставаться свежей и полезной.

Я решил внести свой вклад в оздоровление нации

– В выпечке я стараюсь использовать только продукты тюменского производства, – говорит мужчина. – Уверен, что своя продукция лучше и качественнее привозной. Да и есть нужно ту пищу, которая произрастает в радиусе 100 км от твоего дома, тогда любая еда становится полезной. Еще Иван Грозный говорил: «Хочешь завоевать страну – начни завозить еду!». Я решил внести свой вклад в оздоровление нации, выпекать самый популярный в мире продукт, используя сырье местных сельхозпроизводителей.

Сейчас в ассортименте три вида хлеба – черный, белый и серый, на ржаной и пшеничной заквасках. Производство безотходное: нереализованный хлеб идет на сухари, из которых делается два вида кваса. Совсем скоро предприниматель откроет кондитерскую и запустит доставку шашлыков. Осталось лишь дождаться подключения электроэнергии в здании.

– Свое дело я назвал «Артель». Согласно словарю В.И. Даля, одно из значений этого слова – товарищество, братство для ведения общего хозяйства и производства пищи, также для работы сообща и раздела заработков, за вычетом расходов и пр. Следуя этому, я решил искать единомышленников, любящих и умеющих готовить. Тут же откликнулись друзья и предложили добавить в ассортимент кондитерские изделия и шашлыки. Рады и новым партнерам. У нас есть производственные мощности и площади, оборудованные всем необходимым для приготовления пищи: пекарня, кондитерская, шашлычная, все расположено в одном районе и не дальше одного километра друг от друга, все на красной линии, с пешим и автомобильным трафиком. Район у нас развивающийся, есть школа и девять детских садов в радиусе километра от каждого производства, – рассказывает предприниматель.

Сам Салават решил стать самозанятым. Такая возможность у всех работающих на себя появилась в январе этого года. Тюменская область вошла в число регионов, где введен специальный налоговый режим для тех, кто оказывает платные услуги и хочет находиться в правовом поле. После регистрации в налоговой инспекции, работавшие на себя без ИП, перестают считаться безработными и вести незаконную предпринимательскую деятельность, за которую положен штраф до 300 тыс. руб. или арест на шесть месяцев.

Стать самозанятыми могут все, кто получает средства от своей профессиональной деятельности, у кого нет наемных рабочих и чья сумма в год не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые вместо обычного подоходного налога (13%) оплачивают 4% от дохода с физических лиц, и 6% – от средств, перечисленных со счетов юридических лиц. Также в числе плюсов – отсутствие необходимости подавать декларацию о доходах и уплачивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. К тому же плательщик может получить налоговый вычет: со ставки 4% – 1%, с 6% – 2%.

Напомним, в Тюменской области для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости запустили бесплатный видеокурс. Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».