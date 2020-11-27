«Природа дома»: тюменцы обустроили домик для уток, чтобы укрыть их от холода

Активисты и утиный домик. Фото: Молодёжный клуб "Тюмень РГО"

Теплый, уютный и надежный домик для уточек появился на берегу одного из водоемов Тюмени. Идея проекта родилась у Молодёжного клуба Русского географического общества на одном из собраний. Кто-то из ребят обратил внимание на проблему неправильного кормления птиц, и после этого активисты решили установить такой домик для водоплавающих.

Фото: Молодёжный клуб "Тюмень РГО"

На этапе разработки всю работу выполняли активисты, а вот сам домик «построил» папа одной из участниц клуба. Смонтировал он его в Нефтеюганске и, спустя некоторое время, привёз домик в Тюмень. Буквально пару недель назад волонтеры собрались для установки этого укрытия.

– Если учитывать, что утки к зиме набирают в массе, в том числе из-за неправильного кормления, то в дом поместится 5 – 7 птиц. Этот домик предназначен для временного укрытия пернатых от холодов, ветра. Здесь же они смогут кормиться в холодное время года, – уточнила член клуба Елизавета Плотникова.

Фото: Молодёжный клуб "Тюмень РГО"

Руководитель Молодежного клуба Русского географического общества Александр Выходцев рассказал о том, что активисты планируют регулярно проверять сохранность утиного жилища и запасы еды для пернатых.

– Мы собираемся вести этот проект в долгосрочной перспективе. Нет, конечно, никакой гарантии, что никто не захочет присвоить домик себе и он останется на месте. В целях безопасности мы даже стараемся не называть точного адреса, – подчеркнул Александр Михайлович.

Проект активисты назвали «Природа дома», чтобы показать тюменцам, как много важного происходит в природе прямо на территории города. Волонтеры решили помочь птицам, которые по разным причинам не смогли улететь на зимовку в более теплые края.

Координаты домика. Фото: Молодёжный клуб "Тюмень РГО"

Также руководитель клуба рассказал, что в планах есть задумки о расширении таких утиных жилищ и на других водоемах, но пока активисты не могут себе это позволить финансово.