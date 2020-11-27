Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 28 и 29 ноября 2020 года

Снежная тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди выходные. Эти долгожданные дни - замечательный повод провести время в уютном кругу родных людей. Для это прекрасно подойдёт теплая домашняя атмосфера, а так же интересные, познавательные и самые вкусные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 28 и 29 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

28 НОЯБРЯ, СУББОТА

Открытие самого большого катка в Тюмени

Когда: 28 ноября.

Где: рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60.

Подробности по телефону: +7 (3452) 50-08-87.

Погода в этом году позволяет парку зимних развлечений начать работу раньше обычного. Торжественное открытие самого большого катка в Тюмени пройдет 28 ноября. Посетителей ледовой площадки ждут 9-метровые горки, детская зона, чаша для большого костра и световая трасса.

Фото: Visit Tyumen

ASMR-спектакль «Виктор идет в театр»

Когда: 28 ноября в 19:00.

Где: "Космос", ул.Республики, 165а.

Стоимость: 350 рублей

Что такое ASMR? Это приятные эмоции мурашки, настоящее расслабление и удовольствие. Новый формат спектакля избавит вас от дискомфорта встречи с искусством, вас проведут по дороге, которую проложил тот самый Виктор, по дороге из театра детства в театр будущего.

Фото: Афиша Тюмень

Тюменцы услышат «Музыку эпохи немого кино»

Когда: 28 ноября в 19:00.

Где: Тюменская филармония, ул.Республики, 34.

Стоимость: 200-500 рублей.

Тюменцев приглашают в Концертный зал им. Ю. Гуляева на уникальный концерт-демонстрацию фильма «Огни большого города», который пройдет в музыкальном сопровождении ансамбля артистов Тюменского филармонического оркестра Мока project.

Фото: Афиша Тюмень

Продовольственная ярмарка в Тюмени

Когда: 28 ноября с 8:00 до 16:00.

Где: на нескольких площадках.

Стоимость: Вход свободный.

Для гостей и жителей города 28 ноября будут работать несколько ярмарочных площадок, на которых каждый сможет приобрести свежую, натуральную и вкусную местную продукцию.

Ярмарка пройдет по следующим адресам:

- На территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29),

- Ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу),

- Ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ «ПОРТ»),

- Пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ «Заречный двор»).

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Любовь в городе Т»

Когда: 28 ноября в 12:00.

Где: старт от музея «Городская Дума» (ул.Ленина, 2).

Стоимость: 350 рублей – 1 этаж, 450 рублей – 2 этаж. Лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), дети до 14 лет, инвалиды: 250 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж. (Обязательно бронирование, количество мест ограничено) Увлекательное путешествие врамках экскурсии «Любовь в городе Т». Во время двухчасового путешествия вы узнаете о роли женщины и матери в купеческой сибирской семье. Проедете по «женским» улицам Тюмени: Мельникайте, Осипенко, 8 Марта.

Фото: Афиша Тюмень

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 29 ноября.

Подробности и бронь: 8 (3452) 45-56-00.

Вас ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лобаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Фото: Visit Tyumen

Jazz Street: Forever and Ever...

Когда: 29 ноября в 19:00.

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2.

Стоимость: 500 рублей На пороге зимы, за несколько дней до начала декабря - неизменного сезона рождественского джаза - особенного времени как для музыкантов, так и для слушателей, привыкших к уютному и теплому christmas jazz, группа Jazz Street предлагает нечто совершенно иное.

Новая программа, забитая под завязку джазовыми стандартами в нестандартных аранжировках и отборным фанком с мощными грувами и гитарными соло.

Фото: Афиша Тюмень

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 рублей с человека (взрослый билет); 2500 рублей с человека (дети до 18 лет).

Когда: 29 ноября.

По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452)45-56-00.

Казаки и казачки встретят своих гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству, вас ждут танцы и песни. А после, вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.

В конце тура вас ждёт пир на весь мир с настоящим казачьими угощениями.

Фото: Visit Tyumen

Мастер-класс "Букет для мамы" в детском клубе ТРЦ "Матрешка"

Когда: 29 ноября в 15:00.

Где: ТРЦ "Матрешка", ул.Широтная, 112Б, 2 этаж.

Стоимость: Вход свободный 29 ноября на втором этаже ТРЦ "Матрёшка" состоится мастер-класс "Букет для мамы". Детки любого возраста смогут собрать букет для мамы вместе с Розой Барбоскиной, пробовать разноцветную сахарную вату, нарисовать на лице аквагрим и подарить фотографу свои улыбки.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Пузырь, Соломинка и Лапоть»

Когда: 29 ноября в 10:00 и 16:00.

Где: Театр кукол (ул.Кирова, 36).

Стоимость: 300 рублей. Все дети и взрослые знают, что в сказках чего только не бывает! Смотрите сами! Рак с Лисой наперегонки бегают. Воробей, Мышь и Блин масленый в одном доме живут, дрова рубят, печь топят, кашу варят, хозяйством занимаются. А Пузырь, Соломинка и Лапоть в далёкий лес грибы собирать отправляются.

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «Тюмень 2020»

Стоимость: 700 рублей - взрослые, 500 рублей - льготники.

Когда: 29 ноября в 15:00.

Где: Старт от ДК «Строитель».

Запись : +7(904) 474-1586.

За время на экскурсии вы узнаете, как Тюмень из средневекового острога превратилась в динамично развивающийся областной центр.

Прокатитесь по современным развязкам, увидите новые микрорайоны и, конечно же, посетите исторический центр. Также узнаете не только прошлое, но и нынешнее состояние города.