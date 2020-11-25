«Половина сердца»: певица из Тюмени «кавернула» Леонида Агутина

Фото: Анастасия Русанова

Тюменка Анастасия Русанова сделала кавер-версию на песню Леонида Агутина «Половина сердца» и стала призером конкурса «Каверни Агутина – 2». Конкурс проводился еще весной, во время карантина, о нем сообщал сам музыкант в своем «Инстаграме».

– Убеждён, что сейчас, пока все мы сидим дома, самое подходящее время для реализации своих уникальных творческих идей и граней, – написал Агутин.

Девушка решила испытать удачу в конкурсе и записала кавер, который опубликовала в своем профиле в «Инстаграме».

– Я выложила свою работу. А в голове сомнения… Записать ещё пару каверов или одного будет достаточно? Времени ведь ещё много. Но я решила испытать судьбу и оставить всего одну песню. Будь что будет! В любом случае я уж точно ничего не теряю! – поделилась Анастасия.

О своем результате Анастасия узнала лишь в октябре, когда ей пришло сообщение в Direct. Как оказалось, девушка стала призером конкурса, а ее кавер высоко оценили, в том числе и сам Агутин. Певицу пригласили в Москву на церемонию награждения и на съемки нового клипа. Девушка получила диплом призера из рук заслуженного артиста и сделала совместную фотографию, которой поделилась со своими подписчиками.

– Огро-о-омнейшая честь даже находиться рядом с таким потрясающим музыкантом и его командой! А быть им услышанной в своем кавере, да ещё и награжденной – очень редкая удача! Ведь участников конкурса было более 1000, а призеров и победителей всего 40! – рассказала Анастасия в своем «Инстаграме».