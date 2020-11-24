«Самая безумная авантюра в моей жизни»: россиянка с двумя детьми эмигрировала в Португалию в разгар пандемии

37-летняя мама двоих детей Вероника Белоусова решилась на эмиграцию, не испугавшись пандемии, и теперь подробно рассказывает о тернистом пути навстречу мечте. Фото с личной страницы героини публикации

Тюменка Вероника Белоусова переехала «из морозной Сибири в португальскую деревню», как она сама пишет в своем личном блоге. 37-летняя мама двоих детей решилась на эмиграцию, не испугавшись пандемии, и теперь подробно рассказывает о тернистом пути навстречу мечте.

– Здесь бы следовало написать предупреждение: «Осторожно, не повторяйте этот опыт, это опасно для жизни» (для психического здоровья, точно). Ибо в реальности это выглядело как самая безумная авантюра в моей жизни, – так начинает свой рассказ об эмиграции на Пиренейский полуостров Вероника.

Через запреты пандемии

Подготовка к переезду заняла два месяца, однако, чтобы обмозговать как следует эмиграцию, тюменке потребовалась пара лет. Год она собиралась с духом, еще столько же искала страну по вкусу.

– Год назад, после коротких путешествий по Европе, я прикипела к Португалии. Почувствовала до мурашек, что это моя страна. Выбор был сделан окончательно и бесповоротно. Осталось понять, как это реализовать. Правильно говорят: было бы желание – будут и возможности, – вспоминает Вероника. – Но до сбора чемоданов было еще далеко... Предстояло получить разрешение от бывшего мужа, чтобы наши дети смогли беспрепятственно пересечь многочисленные границы и обосноваться в стране. Тут надо понимать, что получить эту бумажку от бывшего – это то же самое, что выиграть миллион в лотерею. Но ведь люди выигрывают, подумала я. Написала ему в «Телеграм», красноречиво расписала, как там будет детям хорошо и как они там будут счастливы. Затаила дыхание, жду ответа. Присылает, недолго думая: «Нет. Идите на хрен». Почему-то во множественном числе.

И все же молодой маме удалось добиться согласия бывшего супруга. По словам Вероники, его участие в судьбе детей закончилось десять лет назад, он не помогал материально своим детям от первого брака, отдавая все ресурсы нынешней семье.

– Каким-то чудесным образом мне удалось донести до него мысль, что не стоит удерживать то, что уже давно безвозвратно утеряно. Ему конечно было приятно почувствовать себя на мгновение «властелином судеб», но, к счастью, после долгого обмена сообщениями в соцсети здравый смысл восторжествовал. Заветный документ был у меня в кармане, – радовалась Вероника.

Получение туристической визы в Португалию этим летом было равнозначно получению разрешения на космический полет, сравнила эмигрантка. Она искала возможности, и лазейка нашлась – оформляла визу на выезд в Грецию. А при этом выезд из России был открыт только в Турцию, Танзанию и Великобританию (для бизнес-миссий). С заветным шенгеном на руках Вероника стала изучать чаты русских путешественников, которые делятся опытом по проникновению в Европу в период пандемии. Один из уже успешно пройденных туристами путей – через Турцию в Словению, которая входит в Шенгенскую зону. Попал в Словению – попал в Европу, дальше уже можно добраться до Португалии, рассчитала тюменка.

– До часа «X» остается неделя. Пытаюсь быстро пристроить вещи, которые не понадобятся мне в другой стране. В итоге вся наша жизнь в России умещается в трех чемоданах. Почему-то в последнюю неделю решаю сделать то, что нужно было сделать гораздо раньше: пройти некоторые медицинские обследования, обменять мои скромные рубли на евро и… уволиться с работы, – вспоминает Вероника. – Между тем в Тюмени сгущаются тучи: все больше знакомых и друзей подхватывают коронавирус. Перед поездкой минимизирую контакты, приходится держать детей неделю взаперти, встречи с друзьями тоже под запретом. Так что даже не удалось попрощаться с близкими. Нам предстояло за два дня преодолеть пять рейсов: Тюмень – Москва, Москва – Стамбул, Стамбул – Любляна, Любляна – Париж, Париж – Лиссабон. Молюсь Богу. Потому что понимаю: если пойдет что-то не так, я бессильна что-либо изменить.

Фото с личной страницы героини публикации

По прибытии в Шереметьево семья сдала тесты на коронавирус и, получив отрицательные результаты, отправилась в Турцию. Переночевав в стамбульском отеле, эмигранты вылетели в столицу Словении Любляну. Предстояло сложное – объяснить пограничникам, зачем они летят в Грецию через Португалию.

– Мадам, Лиссабон – это не конечная точка моего путешествия. Далее меня ждет самолет на Афины и теплое греческое Средиземное море. А вот и flight tickets, – Вероника протянула сотруднице аэропорта неоплаченные брони билетов и греческого отеля. Суровое сердце мадам смягчилось, она произнесла заветное «Happy holidays in Greece!» и отпустила русских восвояси.

Посадка в Португалии не была мягкой – авиалайнер трясло от непогоды. Но, к счастью, обошлось без жертв, радовалась Вероника. И тут пришло осознание: «Мы… в Португалии. Мы сделали это».

Домик на берегу океана

– Так получилось, что я сейчас живу в доме практически на берегу океана в небольшой, но очень милой португальской деревне Foz do Arelho, которая пользуется популярностью среди туристов в летнее время. В доме мы занимаем первый этаж с небольшой террасой. Здесь довольно вместительная кухня и две комнаты. На втором этаже живут соседи. Вернее, они приезжают сюда только летом. У них отдельный вход. Так что мы здесь практически одни, – поясняет тюменка.

В Португалии Веронику ждала неприятность – безработица. Но сдаваться россиянка не собирается – готова на любой заработок.

– За три недели жизни в стране все мои попытки найти работу пока не увенчались успехом. Я была готова мыть посуду в местном ресторанчике, спрятав глубоко свою журналистскую гордость, но хозяин сего заведения (кстати, очень добродушный и приятный португалец) в последний момент отказал: нынешняя посудомойщица-бразильянка передумала покидать свою должность. И я ее прекрасно понимаю. Несмотря на пандемию, кушать хотят все: и бразильцы, и русские, и португальцы. Поэтому и конкуренция нешуточная, – отмечает Вероника.

Фото с личной страницы героини публикации

Часто Нику спрашивают, как дети отнеслись к переезду. По словам тюменки, Ваня и Пелагея отреагировали довольно спокойно. Возможно, до конца не верили. Любопытно, что дети должны были пойти в обычную португальскую школу, чтобы быстрее адаптироваться к культуре, изучить язык, и к тому же она бесплатная. Но коронавирус сыграл с ребятами забавную шутку: дети учатся в дистанционном формате.

– Первый год жизни в новой стране решили провести на онлайн-обучении. Я выбрала хорошую школу, базирующуюся в Москве, и уже около месяца дети обучаются там дистанционно (в этом есть свои плюсы и минусы). В конце года они будут проходить аттестацию (тоже онлайн), после чего получат официальный табель с оценками об окончании учебного года, – рассказывает Вероника.

В целом Ване и Пелагее нравится в Португалии, только язык надо выучить. Сейчас ребята научились говорить кассиру в супермаркете obrigado, что означает «спасибо».

Фото с личной страницы героини публикации

Однако не только любовь к Португалии привела Веронику на берег океана. Тюменка, наконец, открыла секрет своего сердца. Оказывается, в самый первый приезд в эту страну она познакомилась с одним очень интересным и привлекательным представителем этой культуры.

– То ли его черные длинные ресницы, которыми он так чудесно «хлопал и взлетал», то ли стихи «португальского Пушкина» Фернандо Пессоа, эмоционально прочитанные во время романтических лунных прогулок, то ли бокальчик сладкой вишневой настойки, то ли всё вместе взятое – как бы то ни было, но мое холодное сибирское сердце дрогнуло, а впоследствии и одержало победу над разумом, – призналась Вероника. – Случайное знакомство переросло в год ожидания, волнений, надежд на новую встречу и....начало русско-португальской любви, порой непростых, но точно нескучных интернациональных отношений. Впереди нас ждет большое приключение. Надеюсь, что длиною в жизнь.

Фото с личной страницы героини публикации

Советы русским эмигрантам

Вероника не призывает уезжать из страны, она убеждена, что человек должен жить там, где ему комфортно.

– Когда мне говорят, что эмиграция – это не для всех, я ухмыляюсь. Нет касты избранных, заслуживших каким-то чудесным образом жизнь в другой стране, – считает эмигрантка. – Я не открою Америку, если скажу: легко эмигрировать небедным людям, когда у тебя внушительная сумма в евро на счету, какой-то серьезный источник дохода в России или за рубежом. Но... легко эмигрировать, когда ты бедный. Парадокс, но это так! Легко в психологическом плане. Потому что всё, что так пугает богатых и «середнячков», ты уже прошел (или сейчас проходишь). Смог выжить в России – сможешь выжить в любой другой стране.

Фото с личной страницы героини публикации

Напоследок для тех, кто хочет кардинально сменить место жительства, Вероника дала три совета. Переезд окажется гораздо безболезненнее и легче, если вы:

1) решитесь на эмиграцию, когда дети еще не переступили порог начальной школы. В этом возрасте они схватывают всё новое на лету. И не заметите, как малыш заговорит на чужом языке быстрее вас и еще будет поправлять ваши ошибки в произношении. Единственный минус, к которому нужно быть готовым, – со временем всё русское в нем постепенно исчезнет, уступив место новой культуре. С подростками в этом плане легче. Ваня с Пелагеей не забудут язык при всем желании, и Россию из них не вытеснить уже ничем. Но изучение нового языка, адаптация в стране для них пойдет по более тернистому сценарию;

2) начнете разговаривать с детьми на иностранном языке до переезда. Проигрывайте с ними на английском (португальском, китайском, в зависимости от пункта вашего прибытия) разные жизненные ситуации, используя простые фразы. Поверьте, это поможет им и с ровесниками подружиться, и купить понравившуюся шоколадку без помощи взрослых;

3) расскажите ребенку о нюансах жизни в другой стране будучи еще в России, открывая не только плюсы, но и минусы переезда. Не нужно создавать в его воображении сказку о красивой заграничной жизни. Делайте акцент на том, что ребенок приобретет в новой стране, а не потеряет. Если раньше он купался один раз за лето, то сейчас будет делать это гораздо чаще. И ненавистная зимняя шапка уже не будет предметом раздора.