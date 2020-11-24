«Руки вверх под автотюном»: тюменский музыкант Слеза может отправиться на «Вписку»

Его трек «Фанта» попал в ТОП-63 артистов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тюменский музыкант Юлий Лемов, который несколько лет записывает треки под псевдонимом Слеза и совмещает музыку с работой терапевтом в местной поликлинике, может стать гостем популярного ютуб-шоу «Вписка».

Его трек «Фанта» попал в топ-63 артистов, треки которых больше всего понравились ведущим шоу. Результаты отбора опубликованы в паблике «Вписки». Во втором этапе Юлию нужно будет снять о себе небольшое видео и рассказать, почему «Вписке» нужно приехать в Тюмень.

Сам автор описывает свое творчество как «Руки вверх под автотюном».

– Я из Тюмени, реанимирую душевный русский поп вместе с другими талантливыми уральскими ребятами, – говорит о себе Юра.

«Вписка» – YouTube-шоу о молодых звездах. Его ведущие – Василий Трунов, журналист «Афиши.Daily», Sports.ru, The Village, и Николай Редькин, редактор издания The Flow. Шоу «Вписка» выходит в формате интервью. К герою выпуска на несколько дней приезжают ведущие, чтобы показать, где он живет, разузнать истории из жизни и раскрыть гостя с человеческой стороны.

Ранее в шоу принимал участие другой известный тюменцам хип-хоп-исполнитель – Niletto.