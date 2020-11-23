Как изменились компьютерные клубы в Тюмени? Сравниваем заведения нулевых и двадцатых годов

Теперь вместо нескольких стандартных компьютеров стоят мощные ПК с удобными периферийными устройствами Фото: Никита Соловьёв

Казалось бы, эра компьютерных клубов далеко позади, ведь компьютеры в 2020 году есть у каждого, но в последнее время игровые заведения возвращают былую популярность. В Тюмени функционирует более 20 клубов, которые значительно отличаются от тех, что были вначале двухтысячных. Теперь вместо нескольких стандартных компьютеров в каком-нибудь арендованном подвальчике – довольно большое сооружение или отдел в торговом центре, оформленный в стиле «киберпанк», где стоят мощные ПК с удобными периферийными устройствами.

Воспитанному в цифровом поколении, мне было интересно побывать в клубе нового формата. Зайдя внутрь темной арены с различной техникой и яркими световыми эффектами, можно почувствовать себя Бэтменом, который спускается к себе в пещеру, чтобы облачиться в костюм летучей мыши. Арендовав на 2 часа компьютер, я с удовольствием устроился в комфортном кресле, на месте которого пятнадцать лет назад стоял бы деревянный стул.

Цены для такого комфорта весьма демократичны —¬¬¬¬¬ 50-100 рублей за час Фото: Никита Соловьёв

Цены для такого комфорта весьма демократичны – 50 – 100 рублей за час. Учитывая, что в некоторых клубах есть различные акции, то поиграть можно и за более низкую цену, если вообще не бесплатно.

После того как я забронировал свое место на входе, мне дали чек, который нужно было набрать в меню компьютера и зарегистрироваться в FACEIT. Думал, передо мной появится рабочий стол с множеством игр, которые находятся в свободном доступе, но на деле всё оказалось сложнее. В меню представлены онлайн-сервисы от всеми ненавистного MY.GAMES до всеми любимыми Steam, где находятся уже сами игры. Игры, представленные в этих сервисах, не все бесплатные. То есть если у вас нет на аккаунте платной игры, то вы, скорее всего, не сможете поиграть в нее и в компьютерном клубе. Но, к счастью, у некоторых пользователей можно позаимствовать на время заинтересовавшую вас игру и по полной насладиться игровым временем.

Поскольку я захожу со своего аккаунта, у меня появляются вопросы о безопасности, ведь всегда существует возможность, что мой аккаунт могут украсть.

– Чтобы сохранить в безопасности свой аккаунт, нужно соблюдать правила осторожности. При входе в онлайн-сервис не оставляйте галочку в графе «сохранить пароль для этого компьютера», тогда посторонние не смогут зайти в ваш профиль, – рассказал работник одного из тюменских компьютерных клубов.

Предпочтение в играх не изменилось с начала двухтысячных. Аудитория компьютерных клубов продолжает рубиться в игры,проверенные временем: Counter Strike, GTA, RPG-игры (Dota) и спортивные симуляторы. Люди приходят как «пофаниться», так и принять участие в кибертурнирах.

– В клуб приходят сегодня не просто общаться и играть, а тренироваться, создавать команды и участвовать в турнирах, – прокомментировал сотрудник клуба.

Предпочтение в играх не изменилось с начала двухтысячных Фото: Никита Соловьёв

И здесь, как мне кажется, есть один недостаток таких заведений. Одни приходят просто расслабиться, но в это же время другие активно изливают свои эмоции во время игрового процесса. С такой ситуацией столкнулся и я, поэтому получить удовольствие от игры смог после завершения турнирного соревнования одной из команд. Конечно, в некоторых подобных заведениях есть отдельные комнаты, которые помогут решить эту проблему.

Компьютерные клубы становятся удобной площадкой, где можно получить всё в одном месте: общение, эмоции, комфортную виртуальную реальность. Часть гейм-клубов совершенствует комфорт для посетителей, добавляя в ассортимент своих предложений мини-кафе и паровые коктейли. Помимо компьютеров, посетителям также предлагается поиграть в PlayStation, посмотреть киберспортивные трансляции и поучаствовать в различных мероприятиях.