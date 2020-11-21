Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 ноября 2020 года: в детских садах могут запретить новогодние утренники

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 16 753 человека.

Всего зараженных: 16 753

Количество смертей: 122

Режим повышенной готовности: до 6 декабря

Изоляция для приезжих: нет

Горячие источники: открыты

Музеи, кинотеатры и театры: открыты

Детские развлекательные центры: открыты

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Оперативный штаб Тюменской области доложил о пяти пациентах с диагнозом «коронавирус», умерших на фоне осложнений.

– Мужчина, 40 лет. Скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

– Мужчина, 52 года. Скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной бронхопневмонии.

– Мужчина, 53 года. Скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии.

– Мужчина, 58 лет. Скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

– Женщина, 57 лет. Скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 122 пациента с коронавирусом. Под наблюдением врачей остаются 1 929 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, за минувшие 24 часа положительный тест на COVID-19 подтвердился у 173 человек, 4 из них – дети.

Выздоровели за минувшие сутки 226 пациентов, за весь период – 11 484, на перевахтовке в нашем регионе находятся 2 410 человек.

Несмотря на высокую заболеваемость, тюменцы начинают готовиться к Новому году. Больше всего приближающемуся празднику радуются маленькие дети, однако малышей может ждать неприятный сюрприз. Проведение традиционных новогодних утренников остается под вопросом. Из-за пандемии на массовые мероприятия наложены ограничения. В региональном оперштабе сообщили, что говорить о продлении данных ограничений в период проведения новогодних утренников рано. Всё будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 822 человека с COVID-19, их них 5 816 без каких-либо признаков болезни, с начала периода – 2 064 748. Выздоровевших – 26 021, за весь период – 1 577 435. Умерших – 476, с начала периода – 35 778.