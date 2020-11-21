Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 ноября 2020 года увеличилось на 173 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 16 753 человек.

По сообщению регионального оперштаба, на сегодняшний день зафиксировано пять летальных случаев. Это четверо мужчин от 40 до 58 лет и одна женщина 57 лет.

Излечились от болезни 226 тюменцев. С начала периода коронавирус одолели 11 484 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 822 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5 816 (23,4%) - без клинических проявлений болезни, общее число инфицированных с начала периода - 2 064 748.

Также за сутки произошло 467 летальных исходов, всего скончались 35 778 пациентов.

Излечились - 26 021 человек, общее число выздоровевших - 1 577 435.