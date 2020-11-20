Тюменцам рассказали, как открыть свое дело и стать самозанятым

Участники рассказали, как стать участниками бесплатного видеокурса для самозанятых.

В Тюмени стартовал бесплатный видеокурс для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости. Как стать участником проекта и какие полезные навыки можно получить в ходе обучения рассказали участники онлайн-встречи «Самозанятые: как тюменцам открыть свое дело».

В круглом столе приняли участие спикеры: руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев, руководитель Агентства вкусного маркетинга MЁD Мария Денисенко и самозанятая, фуд-флорист Виктория Осипова.

В ходе встречи эксперты подробно ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся самозанятости. Руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Дмитрий Утьев напомнил, что тема самозанятости в регион пришла в 2020 году, когда Тюменская область присоединилась к этому режиму налогообложения.

- На начальном этапе у нас был такой легкий скепсис, насколько это тема зайдет в народ, насколько она станет массовой. В январе-феврале, еще до пандемии, мы стали реализовать проект в таком, скажем, классическом формате, в виде семинаров, тренингов. Провели таких четыре мероприятия, и мы сразу увидели большой интерес населения, интерес потенциальных самозанятых. На самом первом, февральском семинаре, прошедшем в «Точке кипения», собралось 86 человек. Яблоку негде было упасть, - рассказал Дмитрий Утьев.

По его словам, перевести просветительскую работу с самозанятыми в формате онлайн потребовала текущая ситуация с пандемией. Но решение оказалось верным и востребованным. Видеокурс представляет собой 25 уроков, где слушатели могут почерпнуть много важной информации для себя. Условно он делится на три блока. Первый – это истории успеха самозанятых, а таковых в Тюменской области довольно много. Второй – юридические аспекты: как зарегистрироваться, и третий - продвижение себя и своего продукта на рынке, составление бизнес-планирования и тд.

- Все абсолютно бесплатно, доступно. Вы можете смотреть, ставить на паузу, подробнее изучать какие-то аспекты, фиксировать себе. После прохождения курса есть такая опция - вы можете сдать тест. Он построен сугубо по видеоматериалам, которые вы осмотрите. После этого получить именной сертификат, который придет на почту, - добавил Дмитрий Утьев.

Одной из первых видеокурс прошла и фуд-флорист, самозанятая Виктория Осипова. Несмотря на то, ее мастерская по изготовлению вкусных букетов работает уже четыре года, женщина почерпнула для себя много интересного. Особенно, что касается маркетинга и продвижения.

- Курс доступный, интересный, информация преподносится без лишних отступлений, все по делу. Идеально подойдет для новичков. Рекомендую посмотреть и пересмотреть, так как не все моменты можно уловить с первого раза, - сказала Виктория Осипова.

Говоря о переходе в статус самозанятого, спикер подчеркнула, что для нее была важна отчетность. Так как наличие отчетности открывает возможности привлечения новых клиентов, в том числе корпоративных, которым необходимы закрывающие документы.

- Второй момент - это переход на другой уровень. Теперь я могу работать абсолютного легально, не нужно переживать, чтобы меня оштрафуют за изготовление и реализацию продукции. К тому же приложение простое, понятное. Быть самозанятым очень удобно, - резюмировала Виктория Осипова, добавив, что переход в статус самозанятого – это также следующий шаг к развитию бизнеса, а планы по расширению у фуд-флориста есть.

В свою очередь Дмитрий Утьев добавил, что самозанятый действительно находится в абсолютном легальном статусе. Для него открывается огромный потенциал работы с крупными компаниями, в том числе с государственными. При этом в правовом поле взаимоотношения с налоговой, вопросы формирования становятся гораздо проще. Все можно сделать через приложение, не тратя время на очереди.

- Это также выгодно и по налогам. То есть, если вы работаете и получаете доход от физических лиц, то у вас налог 4%. Если от юридических, то налог 6%. Не нужно покупать контрольно-кассовые аппараты. Чеки также позволяет сформировать приложение. Нет отчетов и деклараций. Обо всех этих моментах мы подробно рассказываем в рамках курса, - отметил Дмитрий Утьев.

Актуальность и востребованность проекта для самозанятых отметила и один из лекторов, руководитель Агентства вкусного маркетинга MЁD Мария. По ее словам, сейчас самое подходящее время переосмыслить подходы к ведению своего дела.

- Работая с предпринимателями, постоянно слышу вопросы о том, как увеличить количество клиентов, как увеличить доходы. Особенно в период карантина, когда у многих просто все бизнесы перетрясло. Поэтому, конечно, я заинтересована в том, чтобы развивался уровень образованности предпринимателей, - пояснила Мария Денисенко.

По ее словам, в людях, которые только входят в свое дело, очень многое наивности. Поэтому спикер видит свою задачу в том, чтобы открыть людям глаза, снять розовые очки и дать конкретные инструменты по развитию своего дело.

- Как можно стартовать без больших инвестиций и бюджета, чтобы хотя бы прощупать рынок понятие. Понять, кто у вас покупает, а дальше уже наращивая знания, углублялась в темы увеличивать свою компанию. Вот как раз об этом я рассказываю в рамках видеокурса, - резюмировала Мария Денисенко.

Отметим, что участником проекта «Начни свое дело. Самозанятые» может стать любой желающий. Бесплатный видеокурс доступен на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Инициатором просветительского видеопроекта «Начни свое дело. Самозанятые» выступил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» при содействии регионального центра «Мой бизнес».

СПРАВКА КП

С 1 января 2020 года в 19 регионах России, в том числе и в Тюменской области, начал действовать новый налоговый режим. Сейчас он доступен по всей России. Самозанятые — это лица, получающие доход менее 2,4 млн рублей от своей личной трудовой деятельности, в рамках которой не имеют работодателя и не привлекают работников по трудовым договорам.