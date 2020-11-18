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В Тюмени стартует третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса

На сегодняшний день выпущено 58 тысяч доз вакцины
Ирина Пузырева
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Первый доброволец поставил прививку 27 июля

Первый доброволец поставил прививку 27 июля

Фото: pixabay.com

Третий этап постклинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной новосибирским центром «Вектор», стартует завтра, 19 ноября, в Тюмени. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на прошедшем совещании с президентом Владимиром Путиным и членами Правительства в режиме видеоконференции.

По её словам, небольшие объемы поступят до 10 декабря чтобы прививать население. 58 тысяч доз вакцины «Спутник V» уже выпущено.

— Мы ждем существенного увеличения объемов поступления вакцины в гражданской оборот. В ноябре планируется 553 тысячи доз вакцины, в декабре — 2,2 миллиона, - сказала Голикова.

Отметим, что вакцина получила разрешение на проведение клинических испытаний 24 июля. Первый доброволец поставил прививку 27 июля. Клинические испытания завершили 30 сентября, а регистрационное удостоверение было получено 14 октября.

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