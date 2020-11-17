Будут ли тюменцев, умерших от коронавируса, хоронить в гробах со стеклянной крышкой?

Пока запросы на гробы со стеклянной крышкой не поступали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях несколько дней подряд активно обсуждают тему захоронения тел в гробах со стеклянной крышкой. Первопричина - последствия второй волны коронавируса, и, как следствие, рост смертности.

На днях государственный ритуальный сервис предложил хоронить умерших в специальных гробах со стеклянной крышкой. Стекло может быть вмонтировано как в верхнюю крышку, так и быть промежуточной. По словам экспертов – необходимость нововведения обусловлена сохранением традиций, когда умершего в последний путь можно проводить без последствия рисков распространения инфекции. Предложение поддержал совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В Тюменской области при мониторинге сайтов нескольких ритуальных агентств выяснилось, что гробы в разных ценовых сегментах представляют из себя нечто похожее друг на друга - это обычные закрытые гробы с деревянной крышкой. Цены варьируются от 11 до 200 тыс. рублей. На звонки корреспондента «Комсомольской правды – Тюмень» в нескольких ритуальных агентствах ответили, что запросы на гробы со стеклянной крышкой не поступали.

- У нас в регионе строго соблюдают все правила предосторожности, чтобы не распространять заболевание коронавирусом. Хоронят в специальных пакетах черного цвета в закрытом гробу. Родственникам не отдают тело для гигиенических и косметических процедур. Не разрешают этого делать и специальным службам. После вскрытия и соблюдения всех мер безопасности, патологоанатомы заворачивают тело в пакет, а одежду кладут рядом. Тела родственникам выдают в закрытых гробах, - рассказал представитель ритуального агентства.

В пресс–службе Роспотребнадзора корреспонденту рассказали, что согласно Санитарным Требованиям СанПиН 2.1.2882—11 гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» не содержат специальных требований к захоронению тел, умерших от COVID-19. О новой технологии изготовления гробов пока ничего не известно.

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