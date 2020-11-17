В Тюмени нашли водителя маршрутки, который высадил ребенка на мороз. Дело приняло неожиданный оборот

В Тюмени нашли водителя маршрутки, который высадил ребенка на мороз. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени нашли водителя маршрутки, который высадил школьника на мороз. Однако дело приняло неожиданный оборот. Как оказалось, на транспортной карте юноши частенько не было денег для оплаты проезда, он не раз ездил безбилетником на общественном транспорте.

– На сегодняшний день установлен госномер транспортного средства и ФИО водителя. Из объяснения водителя стало известно, что ребёнок 12 ноября этого года уже ездил на данном транспортном средстве без оплаты. Тогда мужчина предупредил подростка, что на его карте не было денег для оплаты проезда. Однако молодой человек с того дня по 16 ноября неоднократно пользовался услугами общественного транспорта, при этом деньги на его транспортной карте отсутствовали. Это подтверждается выпиской из ТТС, – рассказала обстоятельства дела пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

По ее словам, сейчас жесткий диск с маршрутного такси снят, производится выемка видео. В ведомстве пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Напомним, что об инциденте со своим одиннадцатилетним сыном рассказал местный житель Алексей Усов. По словам мужчины, «водитель 57 маршрута выкинул сына на проезжую часть, пока стоял в пробке». Встревоженный отец тут же написал заявление в полицию. В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени эту информацию подтвердили.

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