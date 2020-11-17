Ждали восемь лет: после огласки в Тюменском районе поставили остановку для школьного автобуса

Фото: Елена Ковязина

На границе с СНТ «Нива» в Тюменском районе на днях поставили остановку и внесли изменение в действующую схему движения школьного автобуса. Дети впервые за восемь лет безопасно и спокойно дошли до остановки и отправились в школу.

– У нас в сообществе ежедневно в школу ездят 30 детей разных возрастов. В первую смену учатся начальные классы, остальные на карантине. Водитель с непривычки даже не туда сначала заехал, – смеются местные жители.

В течение восьми лет жители станции Подъем Переваловского муниципального образования добивались того, чтобы дети могли безопасно переходить дорогу к остановке школьного автобуса. Раньше, чтобы добраться до остановки, дети каждый день перебегали через ж/д пути Транссибирской магистрали. Несколько лет назад под составом погиб ребенок, который спешил в школу.

Жители неоднократно обращались в Уральскую транспортную прокурату, ОАО «РЖД» и общественные организации. Гражданам помогли в ОНФ. Общественники неоднократно выезжали к жителям для разбирательств, писали обращения. По словам местных жителей, после придания огласки проблемы на федеральном телеканале в конце августа начались работы по облагораживаю территории.

– Начали делать асфальтированную дорогу, поставили фонари и потом, через несколько месяцев, приступили к монтажу остановочного комплекса, – говорит Елена Ковязина. – Сегодня мой ребенок впервые за долгое время самостоятельно добрался до дома. Мы не встречали. Проводили утром и, убедившись, что все в порядке, ждали дома.

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