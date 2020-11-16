«Я просто посмотреть…»: как я впервые побывал в тюменском секс-шопе. Впечатления.

Что скрывают за дверью тюменские секс-шопы? Фото: Никита Соловьёв

Воспитанные прошлым поколением, у которого не было секса, мы считаем, что в секс-шоп ходят извращенцы, неудачники и глупая молодежь. Поэтому, заглянуть «за шторку» или открыть дверь в «мир разврата» неподготовленному и застенчивому человеку довольно сложно. Но на то, наверное, и молодость, чтобы открывать новые места и обогащаться необычными знаниями.

Разрушая мифы

Взяв волю в кулак, я, с полной уверенностью на лице, пошел в один из тюменских магазинов, где продаются эротические товары. Но, едва переступив порог, всю уверенность спугнул висевший над входом колокольчик. Через мгновение я понял, что буквально застыл на месте, и медленно поплелся к кассе, где и развеялся мой первый стереотип. Ожидая увидеть за кассой молодую татуированную девушку, мои глаза встретились со зрелой деловой женщиной.

«Я просто посмотреть…», хотел я было сказать, как меня отвлек гигантских размеров фаллоимитатор, который может навязать вам множество комплексов. В этот момент до меня донесся голос, предлагающий помочь мне с выбором…

Свой обход я начал с довольно знакомого всем стеллажа со средствами контрацепции. Многие люди привыкли покупать презервативы в аптеках или супермаркетах, тем самым ограничивая себя в комфорте. Все «презики», которые вы находите в магазинах, делаются из латекса и являются классическим вариантом. В секс-шопе можно найти полиуретановые контрацептивы – гипоаллергенные, более прочные, а также супертонкие, что позволяет лучше чувствовать партнера.

Презервативы берут тонкие и с пупырышками Фото: Никита Соловьёв

Со слов продавца, покупатели берут презервативы не только различные по материалу, но и по структуре – простые или рельефные. К этому же прилавку полагаются смазки, которые бывают разогревающими и охлаждающими. С помощью разогревающих лубрикантов вы с партнёром быстрее пробудите страсть и получите новые ощущения, охлаждающие – направлены на продление полового акта. Цены, по правде говоря, кусаются, но присутствуют бюджетные варианты.

По правую руку от меня был уголок нижнего белья – это были довольно интересные наборы наподобие медсестры или просто красивое бельишко. Этот блок не уступает обычному магазину белья – здесь можно найти чулки, корсеты и юбки на любой вкус и цвет.

Пристойные «непристойности»

Отходя от понятных и не шокирующих мне вещей, пришло время познакомиться с «непристойными». Здесь то и заложен камень преткновения между двумя аудиториями. Одни не прочь разнообразить свою жизнь, экспериментируя с различными игрушками, другие полностью отвергают эксперименты, отдавая предпочтение сексу без излишеств. Под эту категорию, например, попадают различные БДСМ-штучки: плетки, кляпы, зажимы, наручники, кнуты. Одним из самых популярных элементов из этого списка являются наручники. Они позволяют ограничить движение партнера и добавить новых ощущений.

Плёток и интимного белья в магазине - на любой вкус и цвет Фото: Никита Соловьёв

По соседству лежат различные мастурбаторы и куклы, обладая разными формами, размерами и реалистичностью. Здесь у меня возник вопрос к специалисту: могут ли такие игрушки заменить секс с человеком? Как оказалось, чем лучше качество игрушки, тем больше она дает эффект реалистичности, но человека пока заменить не может. К тому же высокое качество стоит денег. Дешевые игрушки быстро рвутся, а если их не мыть и не обрабатывать, то есть вероятность подхватить воспаление или даже инфекцию.

Пройдя экскурсию по секс-шопу, можно с радостью развеять миф многих людей, которые думают, что их будут окружать одни резиновые фаллосы. В таких магазинах есть место и для романтики, которую можно создать с помощью феромонов, наборов для ванн массажных масел и восковых свеч.

Самое главное, что секс-шоп может помочь вам как в отношениях (больше понять своего партнера, его желания и интересы), так и решить личные проблемы во время одиночества. Продавцы таких магазинов проходят различные курсы по анатомии и психологии, изучают новые товары, чтобы общаться с человеком на интимные темы, успешно решать его проблемы и удачно подбирать товар, который поможет разнообразить его интимную жизнь.

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