Четвероногие беспризорники: как в Тюменской области заботятся о животных, брошенных на произвол судьбы

Животные вынуждены мерзнуть на холоде, порой без еды. Хорошо, что их подкармливают общественники Фото: Ирина Пузырева

Мониторинг популярных групп в социальных сетях показал, что жители Тюменской области особенно беспокоятся за братьев наших меньших перед наступлением холодов. Животные, а именно кошки и маленькие собаки, чтобы выжить в холода, частенько забираются в припаркованные автомобили и устраивают там ночлежку. В такой ситуации главное - быть внимательным и осматривать автомобиль перед тем как тронуться.

- Многие живут на теплотрассах, в подвалах и, если повезет, в подъездах, - говорит владелец приюта «Лучший друг» Анна Москвина. – Вообще проблема с беспризорными животными не сезонная, а постоянная, и требует системного решения. Сейчас мы не можем принимать животных в наш приют - все места заняты.

Фото: ЧС Тюмень

Не найдя возможности отправить животное в приют, некоторые попросту оставляют малюток в людных местах: на остановках, перед забором государственных организаций, которые занимаются отловом и стерилизацией. Действительно неравнодушные граждане активно работают в социальных сетях, предлагая на сайтах объявления о найденышах. Одна из таких энтузиастов - волонтер фонда помощи животным «ПЕСиКОТ» города Тобольска Светлана Иванова.

- Семь лет мы спасаем животных. Собираем информацию из самых разных источников: от групп в мессенджере Viber, до внимательных взглядов по сторонам: никто не знает, где оставят очередную коробку со щенками или выкинут котят. Если собаки еще могут приспособиться и выживать на холоде, то кошкам очень тяжело. Они часто погибают, - рассказала Светлана Иванова, - У нас сейчас строят новый муниципальный приют, где беспризорных животных, согласно федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», будут отлавливать. Будут животинок приносить и жители. Потом зверей стерилизуют и выпустят в то место, откуда забрали.

Фото: ЧС Тюмень

Новый приют в Тобольске начнет свою работу по отлову и содержанию животных до новогодних праздников и будет рассчитан на 50 вольеров, где поместятся две большие собаки. Как рассказал директор МКУ «Центр городских услуг» Алексей Чирков, основное направление работы приюта - отлов, стерилизация, выпуск в привычную среду обитания. При условии, что животное не агрессивно, так как агрессивные содержатся пожизненно. Но даже и для них будут искать хозяев.

Основной государственный приют в Тюмени, который также, как и новый приют в Тобольске, работает. опираясь на федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». По словам заместителя генерального директора МКУ «ТюменьЛесПаркХоз» Дмитрия Дубровина, в нём прописаны основные моменты работы приютов.

- Мы можем отлавливать животных, если сами заметим «беспризорника» на улице, можем возвращать их владельцам или искать новых, можем содержать животных до момента передачи новым хозяевам или наступления смерти. Это последние поправки в закон, которые позволяют максимально долго содержать животных в тепле и сытости. Ответственность за животных несет, в первую очередь, человек. Несмотря на нехватку мест, животных мы принимаем, активно подыскивая хозяев другим питомцам. За этот год только половину наших животных домой забрали люди, другую половину мы выпустили на прежнее место. Информация о животных, которые есть в приюте содержится на сайте и в социальных сетях.

Ответственность за животных несет, в первую очередь, человек Фото: Ирина Пузырева

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если Вы увидели собак или кошек, которые нуждаются в помощи, нужно позвонить в диспетчерскую МКУ «ЛесПаркХоза» по телефону: 44-54-02, назвать точное местоположение животных, оставить свой номер телефона, по которому с вами свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.