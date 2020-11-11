Патологоанатомы Тюменской области перешли на семидневку: рассказываем, почему Фото: pixabay.com

Из-за пандемии работать по-новому стали все медицинские службы региона, в том числе и патологоанатомические. Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, согласно трудовому кодексу сменный режим работы ограничен, поэтому время работы продлено до семи дней в неделю.

Во-первых, сотрудники-патологоанатомы, как и обычные люди, могут заболеть в период ОРВИ и гриппа и уйти на больничный. Во-вторых, из-за пандемии коронавируса, перед вскрытием тел, проводятся специальные противоэпидемиологические мероприятия, которые требуют дополнительного времени на подготовку.

- Количество вскрытий увеличилось за счет тел, которые раньше вскрывать было не обязательно (на основании ст.67 ФЗ-323 «Проведение патолого-анатомических вскрытий»). Сейчас вскрытия нужны из-за подозрения на инфекционное заболевание или положительный тест на COVID-19, - отметили в ведомстве.

Ранее СМИ упоминали о том, что тюменцы жалуются на очереди в моргах и не могут по несколько дней забрать тела умерших родственников. По рассказам местного жителя Александра Камболина, придя в морг за телом бабушки, он оказался в очереди из 30 человек. Люди плакали и жаловались друг другу о том, что не могут забрать тела по 3-5 дней. Кто-то утверждал, что ждет выдачи тела родственника, погибшего от коронавируса.

Согласно данным оперативного штаба за последние сутки в Тюменской области от коронавируса скончались 97 человек, с начала пандемии выявлено 15 091 случаев заболевания, за последние сутки заразились 160 человек.