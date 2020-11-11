«Развивается слабоумие»: у бабушки Алёны Водонаевой выявили болезнь Альцгеймера

Алёна Водонаева убеждена, что тренировать мозги необходимо с молодости: «Если вы сами не хотите стать обузой для своих детей и внуков». Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

«В нашей семье беда – у моей единственной бабушки болезнь Альцгеймера», – с этого признания начала свой пост в Instagram тюменка, блогерша и телеведущая Алёна Водонаева. Девушка откровенно поделилась семейной драмой с подписчиками. О диагнозе близкого человека семья теледивы узнала после карантина, который за три месяца максимально усугубил состояние здоровья 82-летней женщины.

– Давно хотела рассказать вам, но все не находила слов... В нашей семье беда – у моей единственной бабушки болезнь Альцгеймера. На видео 2018 год, юбилей Ба. 80 лет. Мы еще не знали об этом диагнозе. Да и озвучили его нам лишь в этом году, после карантина. Всё усугубилось именно после самоизоляции, когда она сидела дома три месяца и по понятным причинам не выходила на улицу, – пояснила Водонаева.

Алёна вспоминает, что началось всё с частичной потери памяти. И вроде бы для пожилого человека нормально забывать имена и события, но дальше стало хуже – родных ждали необоснованные вспышки агрессии и обиды.

– Говоря простым языком, развивается слабоумие. Взрослый человек становится двухлетним ребенком. Не подошел ли он к окну? Выключил ли плиту? Не перепутал ли холодную воду с горячей и не обжегся ли? Всё как с детьми, но только это уже взрослый человек. Моя мама ухаживает за бабулей уже несколько лет, и это тяжело и физически и морально. Она больше не может пообщаться со своей матерью нормально, – рассказывает Водонаева. – Я уже много лет не разговаривала с бабушкой о своих делах или по душам, она просто не понимает и ничего не запоминает. Спрашивает только, как Лёшенька (мой первый муж), из правнуков помнит только имя Богдана, да и то не всегда. Как живет наша семья, она не интересуется и не знает давно. Только постоянно всем недовольна – как на видео, где мы сделали ей сюрприз на день рождения, а ей не нравится...

Алёна обратилась со словами поддержки к тем россиянам, у кого дома живет пожилой человек с болезнью Альцгеймера. Также блогерша рассказала, что изучала подробнее неприятную тему и наткнулась на огромное количество статей с выводами ученых о том, что тренировка мозга в молодом и особенно пожилом возрасте уменьшает риск заболеть болезнью Альцгеймера.

– Заставляйте своих стариков читать книги, собирать пазлы, учить стихи. Самое мощное средство для тренировки мозга – это получение абсолютно незнакомых навыков и знаний. Кстати, на примере дедушки Богдана, который в таком же возрасте 80+ читает, интересуется политикой, экономикой, играет в шахматы и пребывает в здравом уме, я лишний раз убеждаюсь в этой теории, – написала Водонаева.

Алёна убеждена, что тренировать мозги необходимо с молодости, «если вы сами не хотите стать обузой для своих детей и внуков».

– Напрягайте мозги. Мы ведь все мечтаем быть красивыми бабушками и дедушками, которые отдыхают в загородном доме и принимают в гости внуков. Никто не видит себя в старости слабым и беспомощным. Если есть хоть один процент предотвратить деменцию (слабоумие) – грех им не воспользоваться. Здоровья всем, – пожелала Водонаева.