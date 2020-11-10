ФК «Тюмень» продул пермякам заключительный матч в году со счётом 1:2

"Тюмень" проиграла пермской "Звезде" со счётом 1:2. Фото: ФК "Тюмень"

Сезон 2020-2021 у футбольного клуба «Тюмень» начался с чистого листа. Два года назад он вылетел из ФНЛ (второй по рангу лиге) из-за штрафных санкций (с клуба сняли 6 очков за невыплату премиальных бонусов игрокам, у которых закончился контракт по окончании сезона 2013-2014), но страсти давно улеглись.

В сезоне 2019-2020 Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза «Тюмень» продолжил вводить санкции и снял 12 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда. Помимо этого свой пост покинул главный тренер команды Горан Алексич, под руководством которого футболисты «Тюмени» готовились и начинали сезон. Сначала исполняющим обязанности, а затем и главным тренером, стал Вячеслав Афонин, но уже к Новому году его должность занял Игорь Меньщиков.

Тренер команды Игорь Менщиков. Фото: ФК "Тюмень"

Игорь Меньщиков уже работал помощником главного тренера «Тюмени», но никто не мог и подумать, что тренер, который привел «Ротор» к лидерству ФНЛ с одиннадцатиматчевой беспроигрышной серией в середине сезона сменит рабочую прописку. К слову, в сезоне 2019-2020 Меньщиков так и не провел ни одного официального матча в статусе главного тренера команды. Исполком РФС принял решение о досрочном завершении сезона из-за вспыхнувшей пандемии, а «Тюмень» завершила сезон на десятой строчке.

В нынешнем сезоне команда Меньщикова уже борется за выход во вторую по силе лигу. Перестроив тактическую схему, насытив центр и усилив состав, команда добивается результата, имея в статистике всего одно поражение в 14 играх.

Первый тайм получился богатым на нарушения и желтые карточки. Фото: ФК "Тюмень"

Матч 16-го тура ПФЛ между «Тюменью» и «Звездой» стал заключительным для команд в первой части сезона и 2020-м календарном году. В случае победы «Тюмень» могла обогнать «Новосибирск» и занять первую строчку перед уходом на зимние каникулы.

Первый тайм получился богатым на нарушения и желтые карточки. Обе команды не пытались контролировать мяч, а сразу играли через резкие контратаки. Так, уже на 19-й минуте матча при ударе игрока «Звезды» мяч попал в руку футболисту «Тюмени», что привело к назначению пенальти и, впоследствии, к голу гостей. Под занавес тайма тюменских болельщиков огорчил шикарный выстрел из-за пределов штрафной Тимура Абдрашитова, который увеличил преимущество «Звезды».

На второй тайм «Тюмень» вышла с настроем отыграться, но множество неиспользованных моментов привели только к одному отыгранному голу. Пермяки довели преимущество до финального свистка и победили со счетом 2-1.

Сможет ли «Тюмень» сбросить с первого места «Новосибирск» мы уже узнаем по возобновлению турнира в начале апреля.