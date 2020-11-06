Труп собаки обнаружили на детской площадке в Тюмени: очевидцы утверждают, что животное убили, но причина смерти оказалась в другом

Труп собаки обнаружили на детской площадке в Тюмени. Фото: скриншот с видео

В центре Тюмени, во дворе дома на углу улиц Орджоникидзе и Свердлова, рано утром 5 ноября разыгралась душераздирающая картина. В социальных сетях появилась запись о том, что молодая мама с ребенком стали очевидцами убийства уличной собаки. По словам девушки, отлов животного происходил прямо посреди детской площадки. Это видела не только она, но и ее сын.

– От начала и до конца всё происходило на моих глазах. Я живу на первом этаже, и окна кухни как раз выходят во двор. Когда я наливала кофе, все собаки были живы и здоровы. Животные бегали и играли, у них как раз брачный сезон. Я живу здесь 10 лет, и у нас во дворе они были всегда. Этих четвероногих знают все соседи, они добрые и даже пугливые. Никогда никому не причиняли вреда, абсолютно не агрессивные и хорошо ладят с детьми. Потом подошли двое мужчин. Один из них стоял ко мне спиной, он прицелился и убил животное, но из чего, к сожалению, не видела. Когда он стрелял во вторую собаку, у него в руках было что-то похожее на ружье. Я видела, как он выстрелил, и собака упала, - подчеркивает Юлия.

Также девушка рассказала, что мужчины быстро поговорили между собой, побежали за другими животными, но пса в сетку так и не убрали. Через полчаса они снова вернулись.

– Около мертвой собаки спокойно, не проявляя агрессии, лежала вторая собака. Они выстрелили в нее, и собака, хромая, убежала. Потом я увидела, как во двор зашла девушка с полицейским. Тогда я поняла, что происходит что-то не то, – призналась очевидица корреспонденту «Комсомолки».

Второй свидетель происшествия, который и выставил запись в социальных сетях, рассказала, что несколько упитанных собак убегали от двух мужчин в камуфляжных штанах. В руках у них был огромный сачок.

– Я прошла дальше и увидела мертвую собаку. Я сразу же позвонила в полицию, мне обещали перезвонить. Я побежала за мужчинами, которые гнались за другими псами, но не нашла их. Когда я возвращалась, то увидела сотрудника ДПС и попросила его пройти со мной, так как на мой вызов так никто и не приехал, – рассказала Екатерина.

Со слов очевидцев, труп животного так и остался лежать на детской площадке, пока не подошли разнорабочие и не убрали тело животного. Между тем в пресс-службе администрации Тюмени сообщили: когда бригада приехала на отлов собак (а это была жалоба от жителей), животное уже было мертвое. В качестве доказательства нам предоставили видео. Посмотрите сами и сделайте выводы.