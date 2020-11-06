Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 7 и 8 ноября 2020 года

Закат в Тюмени
Фото: Виктория Стеблова
Впереди выходные. Эти долгожданные дни - замечательный повод провести время в уютном кругу родных людей. Для это прекрасно подойдёт теплая домашняя атмосфера, а так же интересные, познавательные и самые вкусные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 7 и 8 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!
7 НОЯБРЯ, СУББОТА
Экскурсионный тур «Романовы в Сибири»
Стоимость: 6600 рублей с человека.
Когда: с 7 по 8 ноября.
Запись, бронирование, вопросы: +7 (3452) 27-31-17; 27-31-73.
Автобусный тур, в котором опытные экскурсоводы расскажут вам, как Романовы связаны с историей Сибири. Вы узнаете много интересных фактов и посетите исторические места.
Экскурсионный тур «Романовы в Сибири». Фото: Visit Tyumen
Кукольный спектакль "Красная шапочка"
Когда: 7 ноября в 16:00.
Где: Музейный комплекс И.Я. Словцова, ул.Советская, 63.
Стоимость: 200 рублей до дня спектакля, 250 рублей в день спектакля.
Сказку про Красную Шапочку знает каждый ребенок в мире! Музейный комплекс И.Я. Словцова и театр анимации "Альтер Эго" приглашают вас на веселую интерактивную интерпретацию всем известной сказки Шарля Перро.
Кукольный спектакль "Красная шапочка". Фото: Афиша Тюмень
Экскурсионный тур в маленький городок больших людей
Стоимость: 1 500 рублей – взрослые, 1 350 рублей – дети.
Когда: 7 ноября.
Бронь и подробности: +7 (3452) 27-31-17, 27-31-73.
Вас ожидает прогулка по улочкам уникального городка, экскурсия по Ялуторовскому острогу. Также вы сможете открыть в себе таланты на мастер-классе «Роспись по дереву».
Экскурсионный тур в маленький городок больших людей. Фото: Visit Tyumen
Спектакль “Восемь женщин”
Стоимость: от 400 до 1 500 рублей.
Когда: 7 ноября в 18:00.
Где: Драматический театр.
Спектакль «Восемь женщин» – оригинальная версия Тюменского БДТ.
Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома!
Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимися под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей!
Спектакль “Восемь женщин”. Фото: ТБДТ
Спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень»
Стоимость: 350 рублей.
Когда: 7 ноября в 18:00.
Где: Контора пароходства (ул. 25 Октября, д. 23а, стр.1).
Семейный спектакль в жанре настольного иллюстративного театра от театра теней «Ключ от сказки». Дети узнают несколько историй из жизни города в давние времена и получат маршрут, по которому можно прогуляться всей семьей, вспоминая ожившие истории. Одна из историй в спектакле - история Конторы пароходства и ее основателя – И. И. Игнатова.
Спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень». Фото: Visit Tyumen
Посвящение И.С.Баху. "Камерата Сибири"
Стоимость: 300 рублей.
Когда: 7 ноября в 19:00.
Где: Тюменская филармония.
Этот концерт - музыкальное приношение вечному и вневременному Баху в исполнении камерного оркестра – как музыка-Вселенная, музыка-Вечность.
Посвящение И.С.Баху. "Камерата Сибири". Фото: Тюменская филармония
8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Экскурсия в Тобольск
Стоимость: 2 500 рублей.
Когда: 8 ноября.
Подробности по телефонам: 8 (3452) 27-31-17; 27-31-73.
Где находится самый «страшный» музей Тобольска? Куда чаще всего отправляли людей в ссылку начиная с XVI века? Где пробыл 10 дней Достоевский по пути в ссылку в Омск? Какой ужасный обычай был отменён в 1863 году? Для того чтобы найти все ответы на вопросы, вам просто необходимо побывать в Тобольске.
Экскурсия в Тобольск. Фото: Visit Tyumen
Спектакль “С любимыми не расставайтесь”
Стоимость: от 300 до 1 200 рублей.
Когда: 8 ноября в 18:00.
Где: Драматический театр.
«С любимыми не расставайтесь» – история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.
Спектакль “С любимыми не расставайтесь”. Фото: Афиша Тюмень
Тур «Казачье подворье»
Стоимость: 2650 руб./чел (взр.); 2500 руб./чел (дети до 18 лет).
Когда: 8 ноября.
По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452)45-56-00.
Окунитесь в озорное веселье на казачий лад! Вас встретят казаки и казачки с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых), а после этого лихо закружат в танцах и песнях. Вам предоставится уникальная возможность подержать в руках казацкую шашку и поучиться фланкировке.
Тур «Казачье подворье». Фото: Visit Tyumen
"Сила судьбы" или Вокальная музыка Италии
Стоимость: 400 рублей.
Когда: 19:00.
Где: Тюменская филармония.
Первый концерт абонементного цикла Эльвиры Саниевской «Музыка души» посвящен вокальной музыке Италии – страны, в которой родилось уникальное искусство «прекрасного пения» – bel canto.
Именно Италия стала родиной музыкального театра. В конце XVI века во Флоренции появилась первое музыкальное произведение, жанр которого позднее стал называться «оперой».
"Сила судьбы" или Вокальная музыка Италии. Фото: Афиша Тюмень
Мозгобойня "Шедевры мировой литературы"
Когда: 8 ноября в 17:00.
Где: "Ин Да Юса", ул.Челюскинцев, 10.
Стоимость: 300 рублей (наличные).
Хотите проверить свою знания в литературе? Тогда эта интеллектуальная игра для вас! На этот раз вас ждут загадки об известных произведениях и писателях. Шекспир? Пушкин? Пелевин? Там будут все! Приходи и покажи свою эрудированность в мире литературы!
Мозгобойня "Шедевры мировой литературы". Фото: Афиша Тюмень
Stage Band: Инструментальный Джаз 50х-60х Когда: 8 ноября в 19:00.
Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2.
Билет: 500 рублей.
Инструментальная программа от музыкального коллектива Stage Band. Для всех ценителей и любителей живой музыки. Из репертуара Майлза Дэвиса, Чарли Паркера, Диззи Гилеспи и других легендарных исполнителей.
Stage Band: Инструментальный Джаз 50х-60х. Фото: Афиша Тюмень