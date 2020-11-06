Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить в выходные 7 и 8 ноября 2020 года

Закат в Тюмени Фото: Виктория Стеблова

Впереди выходные. Эти долгожданные дни - замечательный повод провести время в уютном кругу родных людей. Для это прекрасно подойдёт теплая домашняя атмосфера, а так же интересные, познавательные и самые вкусные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 7 и 8 ноября 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

7 НОЯБРЯ, СУББОТА

Экскурсионный тур «Романовы в Сибири»

Стоимость: 6600 рублей с человека.

Когда: с 7 по 8 ноября.

Запись, бронирование, вопросы: +7 (3452) 27-31-17; 27-31-73.

Автобусный тур, в котором опытные экскурсоводы расскажут вам, как Романовы связаны с историей Сибири. Вы узнаете много интересных фактов и посетите исторические места.

Экскурсионный тур «Романовы в Сибири». Фото: Visit Tyumen

Кукольный спектакль "Красная шапочка"

Когда: 7 ноября в 16:00.

Где: Музейный комплекс И.Я. Словцова, ул.Советская, 63.

Стоимость: 200 рублей до дня спектакля, 250 рублей в день спектакля.

Сказку про Красную Шапочку знает каждый ребенок в мире! Музейный комплекс И.Я. Словцова и театр анимации "Альтер Эго" приглашают вас на веселую интерактивную интерпретацию всем известной сказки Шарля Перро.

Кукольный спектакль "Красная шапочка". Фото: Афиша Тюмень

Экскурсионный тур в маленький городок больших людей

Стоимость: 1 500 рублей – взрослые, 1 350 рублей – дети.

Когда: 7 ноября.

Бронь и подробности: +7 (3452) 27-31-17, 27-31-73.

Вас ожидает прогулка по улочкам уникального городка, экскурсия по Ялуторовскому острогу. Также вы сможете открыть в себе таланты на мастер-классе «Роспись по дереву».

Экскурсионный тур в маленький городок больших людей. Фото: Visit Tyumen

Спектакль “Восемь женщин”

Стоимость: от 400 до 1 500 рублей.

Когда: 7 ноября в 18:00.

Где: Драматический театр.

Спектакль «Восемь женщин» – оригинальная версия Тюменского БДТ.

Действие происходит под Рождество во Франции, на заснеженной вилле и начинается... с убийства хозяина дома!

Кто преступник? Это предстоит выяснить восьмерым женщинам, собравшимися под одной крышей. У каждой из них есть свой мотив, любая может оказаться убийцей!

Спектакль “Восемь женщин”. Фото: ТБДТ

Спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень»

Стоимость: 350 рублей.

Когда: 7 ноября в 18:00.

Где: Контора пароходства (ул. 25 Октября, д. 23а, стр.1).

Семейный спектакль в жанре настольного иллюстративного театра от театра теней «Ключ от сказки». Дети узнают несколько историй из жизни города в давние времена и получат маршрут, по которому можно прогуляться всей семьей, вспоминая ожившие истории. Одна из историй в спектакле - история Конторы пароходства и ее основателя – И. И. Игнатова.

Спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень». Фото: Visit Tyumen

Посвящение И.С.Баху. "Камерата Сибири"

Стоимость: 300 рублей.

Когда: 7 ноября в 19:00.

Где: Тюменская филармония.

Этот концерт - музыкальное приношение вечному и вневременному Баху в исполнении камерного оркестра – как музыка-Вселенная, музыка-Вечность.

Посвящение И.С.Баху. "Камерата Сибири". Фото: Тюменская филармония

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Экскурсия в Тобольск

Стоимость: 2 500 рублей.

Когда: 8 ноября.

Подробности по телефонам: 8 (3452) 27-31-17; 27-31-73.

Где находится самый «страшный» музей Тобольска? Куда чаще всего отправляли людей в ссылку начиная с XVI века? Где пробыл 10 дней Достоевский по пути в ссылку в Омск? Какой ужасный обычай был отменён в 1863 году? Для того чтобы найти все ответы на вопросы, вам просто необходимо побывать в Тобольске.

Экскурсия в Тобольск. Фото: Visit Tyumen

Спектакль “С любимыми не расставайтесь”

Стоимость: от 300 до 1 200 рублей.

Когда: 8 ноября в 18:00.

Где: Драматический театр.

«С любимыми не расставайтесь» – история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.

Спектакль “С любимыми не расставайтесь”. Фото: Афиша Тюмень

Тур «Казачье подворье»

Стоимость: 2650 руб./чел (взр.); 2500 руб./чел (дети до 18 лет).

Когда: 8 ноября.

По всем вопросам обращайтесь: 8 (3452)45-56-00.

Окунитесь в озорное веселье на казачий лад! Вас встретят казаки и казачки с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых), а после этого лихо закружат в танцах и песнях. Вам предоставится уникальная возможность подержать в руках казацкую шашку и поучиться фланкировке.

Тур «Казачье подворье». Фото: Visit Tyumen

"Сила судьбы" или Вокальная музыка Италии

Стоимость: 400 рублей.

Когда: 19:00.

Где: Тюменская филармония.

Первый концерт абонементного цикла Эльвиры Саниевской «Музыка души» посвящен вокальной музыке Италии – страны, в которой родилось уникальное искусство «прекрасного пения» – bel canto.

Именно Италия стала родиной музыкального театра. В конце XVI века во Флоренции появилась первое музыкальное произведение, жанр которого позднее стал называться «оперой».

"Сила судьбы" или Вокальная музыка Италии. Фото: Афиша Тюмень

Мозгобойня "Шедевры мировой литературы"

Когда: 8 ноября в 17:00.

Где: "Ин Да Юса", ул.Челюскинцев, 10.

Стоимость: 300 рублей (наличные).

Хотите проверить свою знания в литературе? Тогда эта интеллектуальная игра для вас! На этот раз вас ждут загадки об известных произведениях и писателях. Шекспир? Пушкин? Пелевин? Там будут все! Приходи и покажи свою эрудированность в мире литературы!

Мозгобойня "Шедевры мировой литературы". Фото: Афиша Тюмень

Stage Band: Инструментальный Джаз 50х-60х Когда: 8 ноября в 19:00.

Где: FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4, этаж 2.

Билет: 500 рублей.

Инструментальная программа от музыкального коллектива Stage Band. Для всех ценителей и любителей живой музыки. Из репертуара Майлза Дэвиса, Чарли Паркера, Диззи Гилеспи и других легендарных исполнителей.