В придачу к новогодним чудесам в Тюмени появились антипраздничные ситуации, которые не оставляют равнодушными. В одном из тюменских дворов ночью 29 декабря мужчина украл новогоднюю звезду и гирлянду с дворовой елки. Но таким поведением он не ограничился и сломал новогоднюю красавицу.Во дворе дома № 13 на улице Магаданской поставили елочку для поднятия настроения и праздничной атмосферы. Но проезжающий мимо мужчина решил совсем по-другому. Он вышел из своего автомобиля, размотал яркую гирлянду с елки и погрузил ее в свой автомобиль. Но этим молодой человек не ограничился. Он решил, что праздничная звезда ему нужна не меньше гирлянды. Попытка снять звезду с макушки дерева аккуратно не увенчалась успехом, поэтому мужчина отломил верхнюю часть дерева. После чего сел в свой автомобиль и скрылся с места преступления.В социальных сетях мужчину уже окрестили тюменским Гринчем, который решил похитить Рождество. А многие пришли к выводу, что все совершенные поступки вернутся к злоумышленнику бумерангом.– Гринч! Он существует, – высказался в комментариях под видео Костя Анисимов.– Люди, ну что ж вы до такого опускаетесь, – с сожалением прокомментировала ситуацию Галина Бурцева.Напоминаем, что несколько дней назад тюменские леди пытались незаметно подменить свою старенькую елочку на новую пушистую красотку из подъезда. К слову, эта история закончилась хеппи-эндом. Девушки вернули елку и оставили рядышком свою, которую ставили взамен.Также в конце ноября молодой житель города Тюмени силой выломал дверь и выкрал елку из салона красоты.«Комсомольская правда» направила запрос в полицию Тюмени о случившемся инциденте, ответ ожидается. Кроме того, полицейские заверили, что подобных случаев с похищениями елок и гирлянд прежде в лучшем городе Земли не случалось.– Это уже второй подобный инцидент с новогодними елками в Тюмени накануне 2021 года. Помнится, в прошлом году подобных случаев в нашем городе не было, – отметила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Выломал дверь и унес»: в Тюмени парень похитил елку из салона красотыСумма ущерба заведения составила пять тысяч рублей (подробнее)«На шубы хватило, а на елку не осталось»: случай в подъезде удивил приморцев«Две подруги Оушена просто. Обмен» – шутят жители края (подробнее)