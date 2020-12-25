Последняя неделя 2020 года подходит к концу, поэтому на предстоящих выходных, 26 и 27 декабря, нужно посетить все те места, которые так хотели увидеть, но почему-то не успели. Не обойдется и без праздничных развлечений во главе с главным волшебником Нового Года - Дедом Морозом и Снегурочкой, прогулок по новогодней Тюмени и настоящих зимних сюрпризов. О том, куда можно сходить на последних выходных, читайте в нашей традиционной афише на выходные. С наступающим, дорогие читатели!26 ДЕКАБРЯ, СУББОТАСпектакль «Сказки Дедушки Мороза»Стоимость: 250 рублей.Когда: 26-27 декабря в 11:00.Где: молодежный театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а).В спектакле пойдет речь о девочке Тане, которая не любит зиму и из-за этого все праздники ей не по душе. Девочку отправляют на перевоспитание к дедушке, чтобы она не портила всем родным праздник. Внучке приходиться помогать дедушке по хозяйству, а старик в замен рассказывает ей невероятные истории, благодаря которым происходит чудо.Спектакль «Волшебная история в сказочном лесу»Стоимость: 550 рублей.Когда: 26 - 27 декабря в 14:00 и в 16:00.Где: ДК «Нефтяник».Главным героем сказки станет маленький цыплёнок, который попал в сказочный лес. Его ждут настоящие приключения и необычные знакомства с лесными жителями.Финал юбилейного сезона официальной лиги КВН \\"Запсиб\\"Стоимость: 200-300 рублей.Когда: 26 декабря в 19:00.Где: Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46).На сцене встретятся 7 молодых команд КВН. Они будут бороться за звание чемпиона сезона и участие в сочинском Международном фестивале команд КВН «КиВиН».Спектакль \\"С любимыми не расставайтесь\\"Стоимость: 300-1500 рублей.Когда: 26 декабря в 19:00.Где: Тюменский Большой драматический театр.«С любимыми не расставайтесь» – история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.Спектакль «Новогоднее настроение»Стоимость: 250 рублей.Когда: 26 декабря в 10:00, 12:00.Где: молодежный театр «Ангажемент».Тетя Мышь решила испортить волшебный праздник всем обитателям леса. Смогут ли лесные жители спасти праздник и вернуть Тете Мыши новогодние настроение?Катание на собачьих упряжкахСтоимость: 2 650 рублей – взрослые, 2 400 рублей – дети до 12 лет.Когда: 26 декабря в 10:00.Запись: +7 982 983 20 20.Если к вам все еще не пришло новогоднее настроение, то это прекрасный шанс его обрести. Катание на упряжке с сибирскими хаски не оставит равнодушным никого. А фотосессия и обед в юрте станет прекрасным дополнением к такому развлечению.Спектакль «Лягушка-путешественница»Когда: 26 и 27 декабря в 18:00.Где: Театральная мастерская «Будильник».Стоимость: 300 рублей.Спектакль по мотивам сказки Всеволода Гаршина. Детский спектакль расскажет о мечте, которую каждый человек лелеет и ранит внутри себя!27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕЭкскурсия в Музее кузнечного мастерстваСтоимость: 350 рублей.Когда: 27 декабря в 11:00.Где: Воронинские горки, 182/2.Запись и подробности: 8 (919) 947-66-03.Вы погрузитесь в эпоху прошлого, узнаете секреты ремесла и даже попробуете себя в роли кузнеца. Море новых эмоций и ярки впечатлений ждут вас. Вы увидите 4000 кованых предметов, датируемых с XI по XXI век, ждут вас.Экскурсия на рыбную фермуСтоимость: 900 рублей – взрослые, 650 рублей – дети до 14 лет, 300 рублей – дети до 7 лет.Когда: 27 декабря в 10:00.Где: старт от ДК «Строитель».Запись: 8 (3452) 612-290, 613-290.На экскурсии по цехам хозяйства вы узнаете все о том, как выращивать рыбу, какая икра самая дорогая в мире и многое другое. Сфотографируетесь с самой настоящей Золотой рыбкой. А также побываете на дегустации некоторых очень вкусны сортов.Сказка с живой музыкой \\"Как звери солнце добывали\\"Стоимость: 500 рублей.Когда: 26-27 декабря в 11:00, 17:00.Где: МТЦ \\"Космос\\".Театр теней расскажет, а точнее покажет необычную историю о жизни зверей, которые отправятся искать солнце. Дети увидят, что ждет зверей на этом опасном и трудном пути, постепенно погрузятся в мировоззрение индейцев, в особенности их быта и культуры.«Новогодняя обзорная экскурсия» (автобусная)Стоимость: 600 рублей – взрослые, 500 рублей – льготники.Когда: 27 декабря в 15:00.Где: старт от улицы Перекопская, 5.Запись: 8 (3452) 735-666, 8 (982) 924-44-72.На это экскурсии вас ждет сказочный экскурсовод - Снегурочка. Она расскажет об истории города, а также о традициях празднования в Тюмени. Вы узнаете, какие забавы были у горожан несколько десятилетий назад, что было принято дарить в XIX-XX веках на праздники. И конечно же, загадаете свои желания у главной елки на Площади 400-летия Тюмени.Новогоднее путешествие Деда МорозаКогда: 26 и 27 декабря.Где: в Тюмени.Творческий коллектив ДК «Поиск» отправится дарить новогоднее настроение всем жителям Тюмени. Тюменцев ждут зимние забавы, задорные песни и сказочное приключение. Но главным событием станет появление Деда Мороза на огромных самоходных санях.26 декабря праздничная программа пройдет во дворах ул. Беловежская 5, ул. Вологодская 16, ул. Ставропольская 19, а так же в сквере «Песочные часы», сквере «Шахматистов» и сквере «Комсомольский».27 декабря с праздником поздравят жителей дворов ул. Широтная 168 к3 и ул. Моторостроителей 7 , еще посетят Сквер «Десантников», Бульвар Николая Чукмалдина, Сказочный бульвар и сквер «Депутатов».Мюзикл для всей семьи «Сказки 1001 ночи»Стоимость: 200-700 рублей.Когда: 26 и 27 декабря в 11:00.Где: Тюменский Большой драматический театр.Восточная сказка «1001 ночи» оживает на сцене Тюменского Большого драматического театра! Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур! Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка – всё начинает кружиться в вихре волшебства! Коварный Визирь, подземелье с сокровищами, старая лампа, всемогущий Джинн.Резиденция Деда Мороза в Ялуторовском острогеСтоимость: 300 рублей.Когда: 27 декабря.Где: город Ялуторовск, Сретенская площадь,1. Ялуторовский острог.Запись: 8 (34535) 2-05-95.Туристический комплекс «Ялуторовский острог» приглашает все желающих попасть в настоящую сказку и посетить волшебную Резиденцию Деда Мороза. Гостей встретят сказочные герои, которые будут сопровождать посетителей до встречи с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. Каждый ребенок сможет рассказать стихотворение Дедушке. А Баба Яга удивит вас своим гостеприимством.Спектакль \\"Мирандолина\\"Стоимость: 300-1500 рублей.Когда: 27 декабря в 19:00.Где: Тюменский Большой драматический театр.«Мирандолина» – классическая итальянская комедия. Премьера пьесы великого итальянского драматурга Карло Гольдони состоялась в 1753 году в Венеции. И вот уже третье столетие интерес к этой истории не утихает.Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – прекрасная Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер!Мастер-класс \\"Снегирь\\"Когда: 27 декабря (воскресенье) в 14:00.Где: Тайм-кафе \\"Пятый угол\\".Стоимость: 950 рублей.Запись: 46-84-09.На мастер-классе вас ждут увлекательные эксперименты с акварелью. Участники будут рисовать акварелью по мокрому и сухому, брызгать и просто отдыхать в уютном кафе с хорошей компанией.Спектакль «День рождения Снегурочки»Когда: 27 декабря в 11:00 и в 14:00.Где: молодежный театр «Ангажемент».Стоимость: 250 рублей.Необычную историю о том, откуда же появилась Снегурочка расскажет целое семейство Леших.Музейное путешествие «Всё-всё про Новый год»Когда: 27 декабря в 12:00 и 16:00.Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова.Стоимость: 250 рублей.В этом путешествие вы узнаете абсолютно все о самом ярком празднике в году: какие подарки принято дарить в других странах, почему Новый Год наступает именно 1 января, а главное почем главным символом новогоднего праздника стала Елка.Спектакль \\"Кадриль\\"Стоимость: 500-1500 рублей.Когда: 27 декабря в 18:00.Где: Тюменский Большой драматический театр.Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!