Кем ты станешь, когда вырастешь? Однажды шутливый вопрос для маленького ребенка становится взрослой проблемой. Вроде бы так много пройдено: первые радости и шалости в детском саду, школьные годы, уроки и хлопоты, а еще дополнительные занятия и репетиторы. И вот осталось полгода, чтобы определиться с профессией. А кому решать: ребенку или его родителю? Этот вопрос мы задали тюменцам.Кем быть или не быть?13-летняя Варвара любит математику и информатику, обожает танцевать и совсем против чтения.– Я бы хотела стать актрисой… – грезится ей. – На самом деле я еще не знаю, кем хочу быть, где буду работать, даже не думала об этом. Знаю, что в университет пойду, мама так сказала. Мне еще четыре года в школе учиться, потом решу кем стать…А правильно ли, если родитель решает за ребенка, куда ему пойти учиться и с какой работой связать свою жизнь? Иногда выбор за детей приводит к кризису, который тянет за собой шлейф проблем всю жизнь. Юрию 40 лет, его сыну – 16 лет. Стоило спросить, как парень выбрал специальность, как умудренный собственным опытом отец излился юношескими обидами:– Я мечтал стать военным, но отец велел поступать на железнодорожника, потому что эта профессия всегда востребована и хорошо оплачиваема. В колледже учиться мне не хотелось, много прогуливал, а потом даже бросил. В тайне от семьи пошел «сдаваться» в армию. Но отец узнал и «отмазал», обман раскрылся гораздо позже. Я пошел работать грузчиком, год убивал здоровье, зато сам. А потом меня повысили – до водителя. И тоже сам. Позже я восстановился в колледже, забрал диплом и отдал его отцу, раз он ему так нужен был, – выговорился Юрий. – Своему сыну я вообще ничего не говорил о выборе профессии, только помогал – возил на экскурсии в колледжи, вместе обсуждали будущее. Он с детства любит ковыряться в автомобиле, а когда побывал в техникуме, увидел, как работают механики и чему там учат, его было уже не остановить. Глаза загорелись! Кажется, он будет счастлив, даже если всю жизнь будет измазан мазутом… А деньги сами придут вслед за трудолюбием! Даже если сын проживет жизнь бедно, зато счастливо, так, как сам хочет.Пыталась направить в счастливое денежное будущее своего ребенка мама Оксана. Ну раз сидит парень за компьютером целыми днями, так может будет технарем каким-нибудь? Однако, компьютеры есть не только игровые, но и бортовые…– Лично я молилась, чтобы он не произнес: хочу быть киберспортсменом или, прости Господи, стримером. Конечно, хотелось, чтобы мой мальчик учился в университете, он увлекается компьютерами – я обращала его внимание на IT-специальности, думаю, за ними будущее. Но парень с детства рос самостоятельным, уже лет пять первой задачей для него является закончить школу, уговоры учиться еще два года даже не слушал, просто уходил. Устал жить по указке учителей. Колледж выбрал тоже сам, пошел в автослесари. Что-то мне подсказывает, что деньги у него будут, пока по земле ездят машины, – шутит мама новоиспеченного студента Оксана.Делай что хочешь…А что будет, если дать ребенку свободу выбора? Пример этого рассказала тюменка Алена. В 2020 году двое ее сыновей стали студентами колледжей: транспортного и политехнического. Воспитание в семье всегда было одинаковым, но у парней абсолютно разные взгляды на жизнь, заверяет мама.– Участвовать в профориентации старшего сына Данила мне не приходилось. Еще будучи учеником девятого класса, он мечтал стать судоводителем, чтобы в будущем бороздить бескрайнюю водную гладь. Однако ближе к окончанию 11 класса он вдруг захотел пойти учиться в военный институт. Посоветовался со мной и начал собирать документы. Но из-за пандемии возникли проблемы со своевременным получением всевозможных справок, особенно медицинских. Он не успел по срокам подать документы до мая. Отчаиваться не стал и решил вернуться к мечте – стать судоводителем. Уже в мае 2021 года он отправится в свою первую навигацию в качестве практической работы, – гордиться достижениями сына Алена.Второго сына Дениса пришлось направлять. Подросток метался в выборе, искал себя. Парень заявлял, что учеба ни к чему, ведь он хочет заниматься бизнесом: открыть ресторан или ремонтировать телефоны. О том, что необходим стартап, он не задумывался, отметила мама.– Зная, что у сына есть упорство, кропотливость и опыт работы в строительстве, я предложила ему получить образование мастера строительных и отделочных работ, так как профессия эта всегда актуальна. Он согласился. А если решит стать бизнесменом в другой сфере, то этот опыт будет только плюсом в его дальнейшей жизни, – убеждена тюменка.Анализируй и сориентируйПсихолог, консультант в области профориентации Юлия Лукашенок обращает внимание родителей: чтобы ребенку было легче сделать выбор, нужно с ним разговаривать, помогать раскрыться их природному потенциалу. Делать выбор за ребенка – пустое, ведь это не приведет его к счастью.– Представьте, что мама – ведущий музыкальный работник. На ее имя идут государственные деятели, чтоб их дети учились у нее. А папа – оперный певец. И вот они тренируют своего ребенка, а там ни слуха, ни голоса. Ну нет там природного дарования. И будет он серой посредственностью. Или же можно научить ребенка строить, работать с документами, разбираться в современных материалах… Но, если у ребенка другие природные склонности? – задает вопрос родителям эксперт. – На личном примере знаю. Моя мама – учитель биологии. И она очень хотела, чтобы я была врачом. С пятого класса меня готовили, это мое первое образование. Но на последнем курсе я сказала: «Больше не могу».Исключение все же есть: если у ребенка с детства сформированы навыки. К примеру, с раннего возраста он ходит с папой на его работу, надевает папину каску, с ним рабочие здороваются за руку – все это воспитывает в нем уважение к работе отца.– А еще он видит, с каким удовольствием папа работает – он для ребенка является примером удовольствия в труде. Там и мотивировать ребенка не надо – он уже вжился в эту роль, – считает Юлия Лукашенок.Специалисты в области профориентации уверяют, альтернативные решения предоставить ребенку надо. Причем лучше всего, чтобы подросток посмотрел в деле разные виды профессий. В Тюменской области реализуется ряд проектов, которые помогают детям и их родителям в профориентации, заявляет депутат облдумы Елена Кашкарова:– На мой взгляд, должна быть не просто профориентация, а профнавигация, когда мы не только ориентируем, но и направляем на этом пути. Я надеюсь, что, когда закончится действие ограничительных мер, мы с классом, в котором сейчас учится моя средняя дочь Александра, найдем возможность посетить Центр профориентации и пройти одну из программ «Мастерские профессий» или «Профмодули», чтобы дети могли попробовать все своими руками. Конечно, ребенок не определится после одного мероприятия, но в любом случае это будет полезно.Старшая дочка Екатерина через полгода упорхнет из школьных стен, но куда – так и не определилась. Загвоздка в том, что старшеклассница до десятого хотела быть дизайнером. Закончила художку, занималась в центре архитектурной подготовки, а потом резко передумала.– Я решила: учись на кого хочешь. Сейчас процесс обучения бесконечен, в отличие от того, как было раньше. Приобретенные ею знания – это soft skills… Есть курсы, есть второе образование, наши дети будут учиться всю жизнь, я думаю. Моя политика в этом вопросе: подсказывать, предлагать варианты, но не перегибать. Окончательное решение ребенку принимать самому, – резюмировала Елена Кашкарова. – Кем я вижу своих детей? Я вижу их счастливыми. Кем они будут работать, это уже вторично для меня, как для мамы.Чего хотят наши дети?С трех лет Полина занималась танцами, и, разумеется, мечтала стать хореографом. Но однажды все переменилось. С шестого класса Поля четко поняла, кем хочет стать – врачом. Она с упоением слушала рассказы родственницы, которая всю жизнь проработала терапевтом, вызывает уважение у людей, да и достатком не обделена.Кстати, эксперты отмечают, что раньше всего дети определяются в выборе профессии, если хотят связаться свою жизнь с медициной. Если ребенок в 15 лет говорит: «Я точно знаю, куда я пойду учиться», 60% гарантии, что он выбрал профессию врача.– Врачи нужны всегда, независимо от времен, кризисов и прочего. Даже то, что сейчас вводят роботов, ничего страшного… Ничто не заменит живого общения с врачом, – уверена девушка. Пугает ее другое! – Я совсем не думаю о других профессиях. У меня нет альтернативы – это для меня, наверное, самое страшное…Сегодня 16-летняя Полина сделала очередной шаг на пути к своей мечте – перешла из общеобразовательной школы в лицей с медицинским уклоном. Больше биологии и химии, максимум знаний и усилий и все это, чтобы… сдать ЕГЭ.– Скажу честно – я сейчас не думаю о поступлении в вуз и о том, как и где я буду работать. Первая цель – сдать ЕГЭ. Я очень боюсь экзаменов, все силы вкладываю в подготовку. Мне кажется, большинство школьных знаний мне даже не нужны будут в университете, возможно и в жизни, – переживает Поля.Делаем вывод. Если мы, взрослые, излишне печемся о будущем нашего ребенка, пытаемся повлиять на его выбор профессии, разрабатываем стратегии для реализации нашего дитя, мы только прибавляем нервозности всей ситуации, вместо того, чтобы вселить к него уверенность.