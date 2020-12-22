Проект «Крепкая семья» 2020: тюменцы празднуют победы в Сети

Онлайн-формат расширил географию: к проектам "Крепкой семьи" присоединяются участники даже из зарубежья

Непростой 2020 год проверил многих на готовность адаптироваться к новым условиям. Это коснулось и большого федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области. Если в начале года организаторы шли по четкому плану мероприятий, успели провести несколько очных проектов в районах юга Тюменской области, то после марта пандемия коронавируса заставила скорректировать планы, уйти в онлайн-формат. Как сегодня реализуется проект, рассказала его координатор в Тюменской области Елена Кашкарова.

– Некоторые наши мероприятия можно провести только в офлайн-формате, но многое переделываем, адаптируя под онлайн, – сказала региональный координатор «Крепкой семьи».

Большая аудитория!

Так, 2020-ый начался с плановых выездов в районы, где подросткам предлагали принять участие в профориентационной игротеке «Конструктория Pro». На открытом пространстве школьникам предлагают поработать с 13 видами конструкторов.

– Конструкторы – не только для маленьких детей. Мы используем их как инструмент для развития навыков. Так мы доносим до подростков, что в работе по любому профессиональному направлению необходимы те или иные навыки. Многие у них уже есть, некоторые нужно будет развивать. Это развитие soft skills – профессиональных навыков, которые будут необходимы для работы, – поясняет практическое значение игры Елена Кашкарова.

Похоже, онлайн-формат по духу ближе молодежи!

В 2019 году игротеку «Конструктория Pro» в таком формате провели в десяти муниципальных районах области. Дети работали потоками по два часа. У них была возможность подробно познакомиться с картой профессий. В феврале – начале марта организаторы побывали в трех районах, но после ввели ограничительные меры.

Вернуться к плановым мероприятиям удалось лишь в ноябре, адаптировав их под новые реалии. Сейчас поток участников – это один класс. Ребята разбираются в конструкторах в течение часа, а после идет следующая группа. Каждый участник уходит с картой профессий в руках, которая поможет задуматься о будущем. А еще в дар местной районной библиотеке организаторы оставляют большой набор литературы – «Мотивационную библиотеку подростка», в помощь в достижении желаемых целей.

Многие мероприятия проекта "Крепкая семья" перешли в онлайн

Время диктует свое. Так, в списке мероприятий есть игра «Жизнь в виртуальном мире и кибербезопасность», которую проводят в формате «Что? Где? Когда?». В прошлом году игру проводили совместно с «Конструкторией Pro». Но в 2020-м это оказалось невозможно, ведь собрать вместе четыре команды в одном помещении запрещают ограничительные меры. Организаторы нашли решение – вышли с игрой в ZOOM. Прошло уже пять игр и заметно, что участники такому даже рады. В родных стенах им комфортнее, а интернет объединяет меж собой команды со всего района.

– Думаем над тем, чтобы в следующем году провести Кубок – собрать победителей всех районов в одну большую игру, – поделилась планами на 2021 год Елена Кашкарова.

Еще одно событие, которое оценили тюменские семьи и подростки – Семья&RocketForum online. В прошлом году два форума собрали около 3 600 участников. RocketForum в 2019 году прошел впервые. На нем ребята вступают в живой диалог с федеральными и региональными спикерами. Лекции и мастер-классы, индивидуальные консультации проводят люди, добившиеся успеха в определенной профессиональной отрасли.

– Картинки чужой жизни в «Инстаграме» говорит о том, что у всех все легко получается с первого раза, как по щелчку пальцев. И у ребят, к сожалению, периодически возникают вопросы к самому себе: почему ж тогда у меня так все сложно, все не как у других? На форуме мы проводим лекции об историях успеха. Вовсе не правда, что все легко. У всех возникают проблемы и преграды. И ты должен научиться их преодолевать, не бояться пробовать, – пояснила главную цель форума Елена Кашкарова.

Семья&RocketForum online - два форума в одном собрали занятия для подростков и родителей

Также организаторы провели отдельные секции для родителей: две – по социальной поддержке семей с детьми, еще одна – по психологии. Посещаемость форума превзошла все ожидания: трансляции собрали около 4 500 просмотров.

– Посещаемость была отличная, очень много вопросов задавали и родители, и подростки. Большой плюс этого формата в том, что на наше офлайн-мероприятие могут доехать только близлежащие районы – Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск. А в этот раз у нас была возможность дать мероприятия форума большей аудитории. Мы видели, что подключаются к форуму участники не только из Тюмени, но даже с Центральной части России, а также из других стран, – подчеркнула Елена Кашкарова.

Семьи – в Сеть!

Еще одно душевное онлайн-мероприятие организовали ко Дню бабушек и дедушек – онлайн конкурс чтецов «Бабушкины руки». Его проводили впервые, но это не помешало собраться рекордному количеству участников – на суд жюри стихотворения о бабушках и дедушках представили 1 785 юных чтецов.

Онлайн-игры и занятия проходят незаурядно, а это нравится школьникам

Профориентация и развлечения – это далеко не все направления мероприятий, которые помогают воспитать семейные ценности. Трогательные занятия в целях профилактики вторичного (социального) сиротства организуют для девочек, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались в Центрах содействия семейному устройству, социальной реабилитации.

– В течение трех лет мы приезжаем в Центры с визажистом и стилистом и учим девочек правильно делать макияж, ухаживать за волосами… То, чему нас учит мама, а здесь у девочек нет такой возможности, – пояснила Елена Кашкарова. – Они приходят в каких-то непонятных майках, джинсах, сидят насупившись… Мы часто слышим от многих девочек: «Я не красивая», «Я, конечно, все это попробую, но мне уже ничего не поможет». А после перерыва в середине занятия (и в Ишиме, и в Тобольске так было) девчонки убегают и приходят уже в нарядных платьях, с другими выражениями лиц. Им там сказали, как они круто выглядят, «Какая ты красивая!». И выражение глаз меняется, ведь повышается самооценка.

Еще одна добрая акция захватила школьников и педагогов области. Ради чистоты экологии ребята собирают крышки, чтобы сдать их на переработку. В ноябре месяц «Доброй крышечки» прошел в Тобольске и Ишиме. В детских садах и школах организаторы устанавливали боксы для сбора. Все это привезли в Тюмень и сдали на мусороперерабатывающий завод.

– У нас получилось более 560 кг. крышечек. Вырученные за сдачу средства были отправлены в Фонд «Ключ к жизни». Таким образом, ребята занимались и сохранением экологии, и благотворительностью, – пояснила Елена Кашкарова. – В Ишиме вообще было соревнование между классами и школами, велись рейтинги по количеству принесенных крышек. Ребята отнеслись с воодушевлением, просят еще раз провести это мероприятие.

В ожидании Нового и старого…

Сейчас стартовал онлайн-марафон «Календарь ожидания». Семьям дают ежедневные задания на новогоднюю тематику, которые они выполняют в течение трех недель в канун Нового года.

– Интернет-участие расширило географию участников и спикеров. Но я скучаю по нашим офлайн-мероприятиям для всей семьи. Ничто не заменит той энергии, которую получаешь от семей. Скучаю по нашим «Гонках на толокарах», Чемпионату по собиранию пазлов и «Чемпионату ползунков», – сказала Елена Кашкарова.

«Чемпионат ползунков» проходит ежегодно с 2010 года. За десять лет, по словам организаторов, к участию в проекте стало присоединяться все больше пап, чего не было в начале.

– Вижу, как за десять лет меняется отношение внутри семьи. Если на первые чемпионаты чаще приходили мамы, то теперь больше пап. И если на первый Чемпионат по собиранию пазлов было не просто собрать всю семью – маму, папу и ребенка, потому что папы отказывались идти, то сейчас у нас не хватает мест еще на этапе регистрации участников. Включенность отца в процесс воспитания и досуг семьи выросла – это очень радует, – считает Елена Кашкарова.

Напомним, «Крепкая семья» – федеральный проект партии «Единая Россия». Его цель – содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. В Тюменской области по проекту «Крепкая семья» реализуется около 50 мероприятий в год разного формата и направленности.