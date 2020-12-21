«Даже не стали проверять пульс». В Тюмени охранник торгового центра «вырубил» посетителя

В Тюмени охранник торгового центра «вырубил» посетителя. Скриншот из видео.

В Тюмени охранник торгово-развлекательного центра «Кристалл» «вырубил» пьяного посетителя. Сейчас полицейские пытаются разобраться, что же стало причиной такого поведения сотрудника ТРЦ.

«Охранник вырубил человека, ему стало плохо. Подбежал начальник охраны, видимо, и начал пробовать быковать на меня, разъяснять, кто я по жизни и прочее. Они просто хотели оставить его на улице. Но женщина увидела это и стала на них кричать. Они затащили его в тамбур и даже не стали как-то пытаться проверить пульс. Скорая помощь приехала, дальнейшая его судьба мне неизвестна», – рассказал о случившемся очевидец в одной из местных групп в социальных сетях.

Женщина, которая также наблюдала за происходящем, написала в комментариях под постом, что «была потасовка»: «Мы проходили, когда была потасовка. Они его изначально вытолкнули, а он начал заходить обратно, при этом не применял никакой силы, видно, что человек нормально одет, но выпивший. После этого охранник самый маленький ростом как дал ему кулаком в лицо, и он плашмя упал на асфальт, а они зашли обратно. Он остался лежать».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что бригада скорой помощи прибыла на место через девять минут. После осмотра и оказания помощи медики доставили пациента в Областную клиническую больницу №2, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. По информации ведомства, мужчине рекомендовали амбулаторное наблюдение. В настоящее время стражи порядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.