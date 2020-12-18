Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 19 и 20 декабря

Новогодняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Очередная рабочая неделя подходит к концу, и это значит, что впереди нас ожидают долгожданные выходные. Для того, чтобы вы смогли интересно и культурно провести эти дни, «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на предстоящий уик-энд. В преддверии новогодних праздников будет очень-очень много мероприятий, посвящённых долгожданному празднику.

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Операция «М» или новогодние приключения в музее

Когда: 19 декабря в 11.30.

Где: детский центр «Музейляндия» в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63.

Стоимость: 250 рублей.

У вас появилась возможность стать участниками тайной операции и спасти новогоднюю ёлку, которую чуть не сгубили злые силы! Вас ждут веселые игры, танцы, мастер-класс и новогоднее настроение.

Фото: Афиша Тюмень

Мастер-класс «Подарки для ёлочки»

Стоимость: 250 рублей.

Когда: 19 декабря в 13.00 (обязательна предварительная запись).

Где: исторический парк «Россия – моя история».

Запись: +7 (3452) 68-11-11.

На мастер-классе каждый участник научится изготавливать и декорировать на свой вкус замечательное ёлочное украшение из джутовой нити, которое станет прекрасным сувениром для близких и украсит их домашнюю ёлочку.

Мастер-класс Фото: Visit Tyumen

Хореографический спектакль «Внутри себя я танцую»

Когда: 19 декабря в 18.30.

Где: музей «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 20.

Стоимость: 350 рублей.

Необыкновенный спектакль наполовину состоит из импровизации. Каждый показ – сюрприз, артисты не знают чего ожидать от зрителя, ведь в каждом городе зритель абсолютно разный. Кто-то открыто идёт на контакт, а кто-то предпочитает наблюдать на расстоянии.

Фото: Афиша Тюмень

Мастер-класс «В мастерской у Деда Мороза»

Стоимость: 250 рублей.

Когда: 19 декабря в 16.00; 20 декабря в 15.00.

Где: исторический парк «Россия - моя история».

На мастер-классе дети узнают о том, как живет Дедушка Мороз и откуда появился замечательный праздник Новый год. Все участники окунутся в новогоднюю атмосферу, помогут Дедушке Морозу подготовиться к празднику, смастерят новогоднюю ёлочную игрушку, которая станет прекрасным украшением для дома.

Фото: Афиша Тюмень

Музейный урок «Когда зажигаются елки»

Стоимость: 100 рублей.

Когда: 19 декабря в 12.00.

Где: исторический парк «Россия – моя история».

Волшебный фонарь станет гвоздем музейного урока, ведь в XIX веке его так ждали все дети. Юные участники узнают о том, какие радости, забавы и удивительные вещи ждали детей в канун Рождества несколько веков назад и, конечно, же научатся изготавливать «гирлянды» того времени.

Спектакль «Три товарища»

Стоимость: от 300 до 1 200 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 19 декабря 19.00.

Действие спектакля происходит в Германии на рубеже 20–30-х годов 20 века. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей – Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат – учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. Молодые люди осознают, что жизнь и смерть неразлучны, что встречи и расставания неизбежны, что невозможно жить без любви и без потерь. Но герои спектакля наделены удивительным даром – несмотря ни на что сохранять в себе обаяние молодости, желание смеяться, любить, дружить, веселиться здесь и сейчас, невзирая на страшные последствия.

Фото: ТБДТ

Концертная программа «Время года – музыка»

Когда: 19 декабря в 17.00.

Где: музей «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24).

Стоимость: 300 рублей.

Новогодняя программа стартует в музее «Дом Машарова» и открывается музыкальной гостиной. Шедевры классической музыки исполнят Даниил Елькин (скрипка) и Светлана Беседина (фортепиано). Артисты являются лауреатами международных, всероссийских и городских конкурсов.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Морозко»

Стоимость: от 250 рублей.

Где: молодежный театр «Ангажемент».

Когда: 19 декабря в 11.00.

Сюжет этой сказки знаком с детства едва ли не каждому российскому ребенку: жила-была добрая девочка Настенька, но невзлюбила ее злая мачеха и отправила холодным зимним днем в лес. Какие приключения ждут Настеньку? Удастся ли ей выбраться из леса? Какие чудеса ждут девочку? Все это можно узнать на спектакле, ведь сценическая версия театра удивит новым взглядом на известный сюжет. Вас ждут сказочные персонажи Баба Яга и Леший, много песен, танцев и шуток.

«Берендеево царство» в Ялуторовском остроге

Стоимость: 550 рублей.

Когда: 19-20 декабря.

Где: Ялуторовский острог, Сретенская площадь, 1.

Контакты: 8 (34535) 2-05-95.

Незабываемый маршрут, наполненный встречами со сказочными персонажами, интересными заданиями, звонкими песнями, весёлыми танцами и подвижными играми ждет каждого из гостей. Необычное путешествие в мир сказочных приключений поможет каждому почувствовать себя частью команды по освобождению главного волшебника года – Деда Мороза и его внучки Снегурочки из рук хитрого злодея Соловья-разбойника.

Новогодняя развлекательная программа Фото: Visit Tyumen

Мастер-классы на катке «Звездный полюс»

Когда: 19, 20 декабря в 15.00.

Где: каток «Звездный полюс».

На мастер-классе вы узнаете, как правильно делать поделки из дерева и поднимите себе настроение.

Мастер-класс на катке Фото: Visit Tyumen

Мастер-класс «Шапочка для лапочки»

Когда: 19 декабря в 14.30 и 20 декабря в 13.00.

Где: исторический парк «Россия – моя история».

Стоимость: 250 рублей (обязательна предварительная запись).

Запись: 8 (3452) 68-11-11.

Во время мастер-класса ребята изготовят новогодний сувенир – яркую мини-шапочку, которой можно будет украсить ёлочку или подарить близким на праздники.

Фото: Афиша Тюмень

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Christmas Jazz Party

Когда: 20 декабря в 18.00.

Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2.

Стоимость: 500 рублей.

Классика рождественского вокального джаза от группы Jazz Street.

Настоящее Рождество начинается не с салата оливье, а с джазовых нот и праздничных огней. С мысли о любимых людях, с которыми можно разделить праздничные чудеса и хорошую музыку.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Ветер в тополях»

Стоимость: от 200 до 1 500 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 20 декабря 18.00.

Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться.

Фото: БТДТ

Программа «Новогодние забавы»

Когда: 20 декабря в 12.00.

Где: дворовая площадка по адресу: ул. Механическая, 31/1.

Стоимость: Вход свободный.

Участники проекта «Школа аниматоров» от «ЦВР "Дзержинец"» и «Первое волшебное объединение» приглашают всех мальчишек и девчонок города Тюмени, а также их родителей на развлекательную новогоднюю программу «НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ».

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Сказки Дедушки Мороза»

Стоимость: от 250 рублей.

Где: молодежный театр «Ангажемент».

Когда: 20 декабря в 11.00.

Девочка Таня совсем не любит новогодние праздники, потому, что вообще не любит зиму и всё, что с ней связано. Лыжи, санки, снеговики, а главное, мороз и снег вызывают у неё раздражение. Дабы девочка не портила всем родным праздник, они отправляют её на перевоспитание к дедушке. У дедушки девочке приходится много трудиться, помогая ему по хозяйству. Но каждый вечер, чтобы Таня не скучала, дедушка рассказывает ей свои невероятные сказки. И вот в один из таких вечеров происходит самое настоящее чудо!

Экскурсия «Тобольский вояж»

Стоимость: 2 300 рублей – взрослые, 2 100 рублей – дети, пенсионеры.

Когда: 20 декабря в 8.00.

Где: старт от ДК «Строитель» (ул. Республики, 179).

Бронь: +7 (9044) 93-70-88, +7 (905) 826-35-20.

Экскурсовод расскажет интересную информацию о каждом селе от Тюмени до Тобольска, которые встретятся на вашем пути. Посетите Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь и кремль. Также вы увидите Софийско-Успенский и Покровский соборы, посетите смотровую площадку Тобольского кремля с великолепной панорамой на Нижний город.

Экскурсия Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Кадриль»

Стоимость: от 500 до 1 500 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 20 декабря 18.00.

Это трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... Но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Фото: ТБДТ

Экскурсионно-гастрономический тур «На крючке»

Стоимость: 1 250 рублей – взрослые, 1 050 рублей – дети до 14 лет, 750 рублей – дети до 7 лет.

Когда: 20 декабря .

Бронь: +7 (3452) 27-31-17; 27-31-73.

Такая съедобная экскурсия отлично подходит не только для любителей рыбки, но и для ценителей вкусной еды. Все участники тура отправятся «ловить» рыбку – и простую, и золотую, и маленькую, и большую.

Гастрономический тур Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Белоснежка»

Стоимость: 300 рублей.

Где: театр кукол.

Когда: 20 декабря в 10.00.

Романтическая история в стиле средневековой баллады расскажет о суровом рыцаре, королеве-мачехе и прекрасной Белоснежке! Белоснежка безропотно сносит страшные козни своей мачехи, но ей помогают все, кто встречается на пути. В этом поединке мистические чары злой колдуньи бессильны перед ласковой и нежной душой хрупкой девушки.

Фото: Театр кукол

Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Стоимость: от 500 рублей.

Где: молодежный театр «Ангажемент».

Когда: 20 декабря в 18.00.

Известный с детства сюжет о любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане на сцене театра «Ангажемент» превращается в волшебную сказку для взрослых. Юмор и мистика, приключения, песни и танцы – все это есть в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки», наполненном праздничным настроением и рождественскими чудесами.