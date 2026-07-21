«Конструктория» прощается с Тюменью: последние выходные, чтобы построить город мечты вместе с детьми

Фото: Семейная игротека «Конструктория»|Тюмень.

15 и 16 августа в спорткомплексе «Строймаш» пройдёт заключительная в этом сезоне семейная игротека «Конструктория». Корреспондент kp.ru разбирался, почему тюменцы ждали этот проект и что делает его не просто развлечением.

Два дня, тридцать конструкторов со всего мира, тысячи деталей и гигантская железная дорога, занимающая сто квадратных метров, — «Конструктория» в последний раз развернёт своё пространство в Тюмени. Дальше проект закрывается.

Это не просто игротека в привычном понимании, где ребёнка можно оставить, а самому пройтись по магазинам. Здесь взрослые вовлечены в процесс наравне с детьми: вместе прокладывают рельсы через весь зал, ищут нужную деталь для башни и обсуждают не школьные оценки, а то, выдержит ли конструкция ещё один ярус. По словам организаторов, именно в такие моменты между родителями и детьми возникает настоящий разговор — без нотаций и гаджетов.

Карта страны из кубиков

У каждого конструктора на площадке — своя легенда. Ребёнок не просто собирает мост, а строит переправу через горную реку, как на Эльбрусе. Не просто возводит башню, а воссоздаёт Ленские столбы. На игротеке можно «построить» Танцующих хариусов из Магадана и даже тюменского Конька-Горбунка. Так незаметно, без учебников, игра перетекает в географию и краеведение — просто потому, что интересно.

Фото: Семейная игротека «Конструктория»|Тюмень.

Всего на площадке будет представлено 30 видов конструкторов: магнитные, деревянные, электронные, музыкальные, металлические и гигантские мягкие блоки. Главный магнит — деревянная железная дорога с мостами, тоннелями и десятками паровозиков, способная разрастись до ста квадратных метров игрового пространства.

Не только строить

Помимо основной зоны конструирования, гостей ждут мастер-классы и традиционный книжный обменник: можно принести уже прочитанную детскую книгу и забрать взамен другую. Для родителей это возможность увидеть своего ребёнка с неожиданной стороны — не как «сидящего в планшете», а как изобретателя и архитектора, который умеет договариваться, делиться деталями и работать в команде.

Игротека пройдёт 15 и 16 августа в спорткомплексе «Строймаш» на Индустриальной, 49а. Двери открыты с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день — можно выйти на обед и вернуться, чтобы построить то, что не успели. Организаторы советуют приобретать билеты заранее: цена ниже, а места гарантированы.