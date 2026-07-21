Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени на ходу загорелся грузовой автомобиль на улице Монтажников рядом с остановкой «ЖК «Видный». На месте выехали пожарные, а из-за происшествия на дороге образовалась пробка. Как сообщили Главном управлении МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило около четырех часов вечера.

«На место выезжали две единицы техники и восемь сотрудников. Пожар ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — заявили в ведомстве.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

На момент публикации материале, по данным сервиса «2ГИС», на участке дороги рядом с местом происшествия наблюдается затрудненное движение.

До этого мы писали про то, как в Тюмени горела популярная ветклиника. Владелец сети «Сытая морда», одно из учреждений которого сгорело вечером 28 июня в Тюмени, пообещал в сжатые сроки вернуть филиал к работе. В районе семи часов вечера в воскресенье вспыхнул пожар в медицинском учреждении на улице Малыгина, 4. Огонь быстро распространился по помещению. К счастью, сотрудники ветеринарной клиники успели оперативно покинуть цокольный этаж. Подробности – в нашем материале.