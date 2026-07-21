Плюс 49% с января: Росстат зафиксировал скачок цен на автомобильное топливо в Тюменской области. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на ограничения с заправкой машин на тюменских АЗС в регионе продолжает дорожать автомобильное топливо. Специалисты Росстата обновили данные по мониторингу цен на нефтепродукты в Тюменской области.

За последнюю неделю бензин и дизель в регионе подорожали от 8% до 9%. Цифры опубликованы на официальном сайте Минфина РФ «Ай-мониторинг». Согласно свежим данным, в Тюменской области бензин марки Аи-92 подорожал за неделю на 8,97% или на 7 рублей и 32 копейки. Динамика с января 2026 года показывает рост цен на 49,5% или на 29 рулей и 46 копеек. В Тюменской области бензин данной марки дороже на 16 рублей по сравнению с динамикой в Уральском федеральном округе. На сегодняшний день топливо Аи-92 в регионе можно купить за 88 рублей и 97 копеек за литр.

Что касается бензина марки Аи-95, он в Тюменской области за неделю подорожал на 8,7% или на 7 рублей и 51 копейку. Сейчас топливо стоит 93 рубля и 88 копеек. С начала 2026 года Аи-95 вырос в цене на 43,61% или на 28 рублей и 51 копейку. Дизель в Тюменской области продают за 100 рублей и 19 копеек, он подорожал за неделю – на 9,91% или на 9 рублей, с января 2026 года – на 32,23% или на 24 рубля и 42 копейки.

В целом по России бензин также дорожает, но настолько стремительно. Ранее мы рассказывали о том, что в Тобольске с 20 июля ввели специальный режим заправки для автомобилей экстренных служб — скорой помощи, полиции и пожарных. Заправка спецтранспорта теперь проводится строго с 17:00 до 18:00 ежедневно на АЗС «Газпромнефть» под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Подробности – в нашем материале.

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