440 моделей на площади: Тюмень устроит модный флешмоб в честь юбилея города.

Тюмень превратится в модный подиум: 23 июля в 19:30 на площади городской администрации (ул. Первомайская, 20) состоится масштабный флешмоб «440. Красиво и на правильном», приуроченный к юбилею города.

В рамках мероприятия более 25 дизайнеров из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, а также гости из Екатеринбурга и Вологды представят свои коллекции. На импровизированный подиум выйдут 440 моделей, которые продемонстрируют как кутюрные вечерние наряды, так и повседневную одежду с выраженным культурным кодом региона.

Особенностью показа станет цветовая палитра юбилея — голубой, золотой и оранжевый оттенки. Кульминацией вечера станет живой флешмоб, где модели выстроятся в цифру «440» и сердечко для съемки с квадрокоптера.

Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Денис Февраль (Денис Зенин), известный умением соединять жанры в единую драматургию.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.