Выключенный свет и разбитое лицо: как спор из-за музыки под Тюменью обернулся судом

Битва за тишину: Тюменский суд оценил ночной шум и побои в 35 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский районный суд рассмотрел иск Оксаны А. к Елене Ж. о взыскании компенсации морального вреда, причиненного из-за громкой музыки.

Поводом для разбирательства стала трагедия в марте 2025 года в деревне Патрушева. После замечания Оксаны о ночном шуме Елена выключила электрощиток в квартире истицы. Конфликт перерос в потасовку на лестничной клетке, в результате которой Оксане были нанесены побои.

Ранее мировым судьей Елена уже была признана виновной в административном правонарушении, побои, и оштрафована на 5 тысяч рублей.

В гражданском суде Оксана требовала 150 тысяч рублей за моральный вред и 40 тысяч рублей на услуги юриста. Суд удовлетворил требования частично: с Елены взыскано 15 тысяч рублей компенсации и 20 тысяч рублей судебных расходов.

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