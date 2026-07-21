От утреннего тумана до града: подробный прогноз погоды в Тюмени на 21 июля

В Тюмени 21 июля объявили штормовое предупреждение из-за града и ветра. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 21 июля, Тюменскую область накроет шквалистый ветер до 20 м/с, сильные ливни и град: в регионе объявлено штормовое предупреждение МЧС. Утро начнется с густого тумана при температуре +18…+23 °C, однако уже к обеду воздух прогреется до +28 °C под малооблачным небом.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды — грозы, ледяной дождь и падение града ожидаются в Ишиме, Бердюжском и других южных округах области.

Спасатели предупреждают о рисках обрыва линий электропередач из-за северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15–20 метров в секунду, а также рекомендуют водителям воздержаться от поездок во избежание ДТП на скользких дорогах. Ночью температура опустится до +14…+19 °C. О возникновении происшествий тюменцев просят сообщать по номеру 112 или 101.

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