Не стройте дворцы: почему тюменскому туризму не помогут миллиарды без смены стратегии

Туризм штормит — выиграет самый адаптивный. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

По данным «Контур.Фокуса» в январе-июне 2026 года в России были ликвидированы 2700 организаций, основной вид деятельности которых — туризм. О том, чего ждать российским отельерам этим летом и как минимизировать риски, мы поговорили с экспертом в области отельного управления Еленой Бурулевой.

- Елена, похоже ли лето этого года на весну 2020?

- Если коротко — нет, но по уровню стресса для риелторов эти два периода пугающе близки. Весной 2020-го нас просто выключили рубильником. Локдаун был тотальным. Сегодняшний кризис другой: он вязкий, структурный и бьет точечно. Рубль волатилен, авиасообщение перестроено, платежные шлюзы требуют постоянной адаптации, а привычный иностранный турист сменил вектор. Мы работаем, но маржинальность тает.

Но именно поэтому сейчас - идеальное время достать конспекты весны 2020 года. Пандемия была жесточайшим стресс-тестом, который отделил живучие бизнес-модели от красивых декораций. Вот главные уроки, которые гостиничный рынок России обязан применить прямо сейчас:

Урок 1. Гибкость > Масштаб

Как было: В пандемию выжили те, кто смог быстро законсервировать этажи, перевести персонал на частичную занятость и договориться об арендных каникулах. Огромные пустые дворцы люкс-класса оказались неподъемными гирями.

Как применять в 2026: Эпоха гигантских строек исключительно под ожидания иностранного турпотока прошла. Главный тренд сегодня - модульность. Глэмпинги, быстровозводимые капсульные отели, коливинги. Возможность закрыть один модуль без ущерба для всего здания экономит миллионы ФОТ.

Инвестируйте не в мрамор, а в универсальные пространства-трансформеры, которые легко переоборудовать под MICE, коворкинг или семейный отдых за сутки.

Урок 2. Прямые каналы бронирования - ваш кислородный баллон

Как было: Когда агрегаторы начали душить комиссии до 25% ради собственного спасения, выжившие отели экстренно прокачали свои сайты. Кто успел внедрить прямой чат-бот и удобный эквайринг до кризиса, сохранил кассу.

Как применять в 2026: Зависимость от внешних сервисов планирования поездок и зарубежных платформ опасна вдвойне. Ваш сайт должен продавать лучше, чем любая витрина. Перестаньте гнать трафик только в соцсети. Внедрите бесшовную оплату по QR через СБП, гибкий конструктор тарифов прямо на первом экране и программу лояльности, которая дает ощутимую выгоду (например, бесплатный ранний заезд вместо пластиковой карты). Каждый гость, пришедший напрямую, снижает вашу точку безубыточности.

Урок 3. Автоматизация как способ сохранить команду

Как было: Оптимизация штата в 2020-м часто превращалась в паническое увольнение всех подряд. Сервис рухнул вместе с репутацией. Как применять в 2026: Роботы-пылесосы, киоски самопоселения, умный дом, управляющий светом и кондиционером по датчикам присутствия, ИИ-консьержи в Telegram. Цель автоматизации сейчас - не уволить горничную или администратора. Цель - снять с них рутину, чтобы высвободить их руки и эмпатию для действительно сложных запросов гостя. В условиях кадрового голода качественный сервис возможен только там, где человек делает то, что машина делать не умеет - проявляет заботу.

Урок 4. Переупаковка внутреннего продукта

Как было: Закрытые границы заставили россиян поехать в Сочи и Крым. Отели, которые просто подняли цены, получили хейт и низкие повторные визиты. Выиграли те, кто создал новый опыт вокруг старой локации. Как применять в 2026: Алтай, Камчатка, Дагестан, Русский Север перестали быть точками на карте для экстремалов. Это теперь премиальный продукт. Но современный турист искушен. Ему мало «просто кровати с видом». Нужна режиссура впечатлений: локальная кухня от шефа (использующая продукты в радиусе 50 км), понятная навигация внутри региона, партнерство с местными гидами-фрилансерами и цифровые аудиогиды. Продавайте не номер, а сценарий идеальных выходных, безопасный даже при закрытых границах.

Урок 5. Динамическое ценообразование и управление рисками

Как было: Те, у кого стояла статичная сетка цен на год вперед, разорились за месяц простоя. Как применять в 2026: Забудьте о годовых тарифах RACK.

Ваша RMS должна учитывать курс валют, стоимость авиакеросина, календарь крупных деловых форумов и даже прогноз погоды в реальном времени. А еще обязательное страхование отмены бронирований.

Мое резюме: главный урок пандемии, актуальный в 2026 году — выигрывает не самый богатый, а самый адаптивный. Рынок гостеприимства перестал быть про «построить красивое и ждать гостя». Он стал про сложную операционную математику, психологию российского потребителя и умение жить в постоянном VUCA-мире (мире нестабильности).

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