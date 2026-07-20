Тюменские «масоны» ломали головы над секретами «Витрувианского человека»

Фото: Александра Кутергина.

Современный человек стремится к проактивности, сверхпродуктивности и максимально эффективному использованию всех имеющихся ресурсов - но всё это было бы невозможным без невероятной выносливости нашего организма, работающего как часы. На июльской игре закрытого интеллектуального клуба знания о человеческом теле помогли собрать для подопечных Тюменского отделения «Российского детского фонда» 108’000 руб.

Человеческое тело – удивительный механизм, чье устройство до сих пор во многом остается загадкой и хранит немало тайн, некоторые из которых были разгаданы на июльской игре интеллектуального бизнес-клуба MassOn Club. Поиск ответов на актуальные вопросы не только позволяет лучше узнать мир и себя, но и помогает эффективнее решать нетривиальные бизнес-задачи.

- Бизнесмены хотят общаться с интересными людьми, их влекут новые практические знания – те, что они могут сразу применить в своей работе. Формат интеллектуальной игры позволил нам соединить эти составляющие. Наши встречи – это бизнес-тренинг, мозговой штурм и создание сети полезных связей в одном мероприятии, – рассказывает руководитель проекта MassOn Club, директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина. – Все сборы от билетов на игру мы направляем на благотворительные цели и, более того, получаем прозрачный и понятный ежемесячный отчет о расходовании средств от представителя тюменского отделения Российского детского фонда. С моей точки зрения, это благотворительность, о которой только можно мечтать.

Фото: Александра Кутергина.

Успех проекта можно объяснить тем, что под крылом MassOn Club удалось объединить любимый предпринимателями нетворкинг, досуг в игровой форме и благое дело, убеждена заместитель председателя тюменского отделения Российского детского фонда Евгения Репина:

- Тех, кому нужна помощь, всегда больше, чем тех, кто может ее оказать. И здесь нам очень помогает сотрудничество с MassOn Club: появилась потребность, а в нашем фонде уже есть средства, которые мы можем оперативно направить на нужды детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участники MassOn Club на своем примере доказывают, что делать добро можно, и это несложно. Вместе мы показываем детям, что мир не без добрых людей!

Темой жаркой июльской игры интеллектуального бизнес-клуба стали тайны, скрытые в самом человеке. Наверняка все слышали про семь чудес света и даже смогут назвать самые известные из них. А вот о секретах, которые таит собственное тело, знает далеко не каждый. Если обратить свой взгляд внутрь, а не вовне, то обнаружится, что мы скрываем в себе вселенную, устроенную с изобретательностью, перед которой меркнут и пирамиды Гизы, и Великая Китайская стена, и другие памятники цивилизации, подтверждающие величие человеческой мысли.

Участники июльской интеллектуальной встречи MassOn Club узнали ряд необычных и малоизвестных фактов о человеческом теле, от невероятных способностей отдельных органов до рекордных возможностей систем, из которых состоит наш организм. Вот лишь некоторые сведения, способные перевернуть представление о собственном теле с ног на голову:

Фото: Александра Кутергина.

- Тело человека слабо светится в темноте из-за биолюминесценции.

- Чаще всего сердечные приступы происходят в понедельник.

- Некоторые кости прочнее стали.

- Уши выделяют больше ушной серы, когда вы боитесь.

Приглашенными гостями и экспертами игры, посвященной загадкам человеческого тела, выступили врачи: заведующая отделением аллергологии клиники «Парацельс» Юлия Яснова и врач-стоматолог семейной клиники «Доктор Альбус» Анна Исакова.

- Оказаться по другую сторону игры было интересно и волнительно. Наблюдая, а не участвуя в процессе, понимаешь, что игра – это не просто проверка знаний, а живое взаимодействие, которое рождается в моменте: ощущается соперничество, переживание команд за каждый вопрос, радость за правильный ответ, – делится своими впечатлениями от участия в игре в качестве приглашенного гостя Анна Исакова, врач-стоматолог клиники «Доктор Альбус».

– Такой формат встреч привлекает не только интересными вопросами, но и тем, что это вклад в поддержку тех, кто в этом особенно нуждается. И, конечно же, это интеллектуальный тренинг, позволяющий узнавать новое о мире и о себе, как это было на игре, посвященной фантастическим способностям нашего организма. Лично для меня самый удивительный факт о человеческом теле – это его целостность: то, насколько четко налажена взаимосвязь всех систем и процессов.

Предлагаем вам попробовать себя в роли участника LXV встречи MassOn Club и ответить на вопрос июльской игры:

- В человеческом теле есть много чего парного. И чаще всего эти пары работают одновременно. Но есть пара, которая для обеспечения оптимальной температуры и влажности, благодаря перераспределению кровотока, вызывает в одной отек, тогда как вторая продолжает нормально функционировать. И каждые 2–6 часов происходит смена. А что это за пара?

Ответ: Ноздри/носовые раковины/половины носа.

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