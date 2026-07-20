Реконструкция муниципальных и бесхозяйных электрических сетей началась в Тюменском округе

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Системообразующая электросетевая компания (СТСО) Тюменской области «Россети Тюмень» приступила к третьей очереди масштабного проекта по реконструкции распределительных сетей. В 2026 году в программу вошла в том числе электросетевая инфраструктура, которая ранее являлась бесхозяйной или была передана на баланс СТСО муниципальными образованиями. На повышение надежности электроснабжения жителей 26 населенных пунктов, коттеджных поселков и садовых товариществ энергетики направят порядка 200 млн рублей.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Роман Лебедев отметил, что решение о проведении реконструкции принято Штабом СТСО по результатам аудита технического состояния принятых на баланс бесхозяйных и муниципальных энергообъектов и с учетом мнения жителей населенных пунктов.

«Участки сети в Лесозаводском, Тюнево, СНТ «Источник», «Романтик», «Здоровье-2» – одни из уязвимых мест, долгие годы не получавших достаточного внимания обслуживающих организаций. В статусе СТСО мы получили возможность адресно направить существенный объем средств сверх ранее запланированных на приведение в надлежащее состояние данных электрических сетей», – добавил руководитель.

Энергетики проведут ремонт на 43 энергообъектах классом напряжения 0,4-10 кВ. На 25 трансформаторных подстанциях они обновят ключевое оборудование. После замены силовых установок мощность питающих центров вырастет от 1,5 до 4 раз. На 18 линиях электропередачи (ЛЭП) протяженностью 27 км смонтируют современный самонесущий изолированный провод повышенной износостойкости.

Напомним, что это уже третья очередь реализуемой энергетиками масштабной реконструкции распределительных сетей в Тюменской области. В 2024-2025 годах были обновлены 147 объектов электросетевого хозяйства в Тюменском и Нижнетавдинском муниципальных округах. Общий объем финансирования за предыдущие два года превысил 1 млрд рублей.