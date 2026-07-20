Фото: Пикник книг | Фестиваль | Тюмень.

Книжный фестиваль «Пикник книг», приуроченный к 440-летию Тюмени, продлится в Тюмени три дня — с 24 по 26 июля. В 2026 году площадкой проведения станет Цветной бульвар.

По словам главы города Максима Афанасьева, это не только возможность познакомиться с интересными издательствами, посмотреть и приобрести книги. Тюменцы смогут пообщаться с писателями, принять участие в мастер-классах, конкурсах чтения, станут частью культурной жизни.

С 10 часов на фестивале стартует продажа книг, в 11 часов начнут работать интерактивные площадки. Секретами мастерства с тюменцами поделятся писатель, автор более 30 книг для детей и подростков Елена Усачева, писатель, автор бестселлеров молодежного фэнтези «Дарители», «Анима» и «Танамор» Екатерина Соболь, российский прозаик, кинодраматург и журналист Андрей Рубанов.

В городе в преддверии празднования 440-летия Тюмени проведено много подготовительных мероприятий творческими коллективами, спортивными командами, инициативными молодежными организациями.

В фестивале примет участие «Комсомольская правда»

Пикник книг | Фестиваль | Тюмень

В этом году на книжном фестивале «Пикник книг» в Тюмени примет участие, а также выступит информационным партнером издательский дом «Комсомольская правда». На нашем стенде будет представлен специально подобранный ассортимент из популярных и только что вышедших книг нонфикшн литературы.

Здесь же будут представлены книги по психологии и популярной медицине, рукоделию, декору и кулинарии. Малышей ждут герои народных сказок.

Справка:

Книжный фестиваль «Пикник книг» — ежегодное культурное событие, которое проходит в Тюмени с 2015 года. Оно стало одним из крупнейших литературных праздников в регионе, превращая городские пространства в открытую площадку для общения писателей, поэтов, художников, музыкантов и тысяч читателей.

Изначально фестиваль назывался «Пикник книг на площади Солнца» и проводился в рамках празднования Дня города. Его организатором выступала Централизованная городская библиотечная система Тюмени.

Пикник книг | Фестиваль | Тюмень

В 2024 году фестиваль прошёл в новом формате и получил грантовую поддержку от «Движения Первых». Концептуальной идеей стало соединение поколений через литературу — поиск общего языка в решении конфликта «отцов и детей».

В 2026 году фестиваль отметит свой юбилейный раз и будет приурочен к 440-летию Тюмени.

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