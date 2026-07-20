«Гроза, град и 20 метров в секунду»: спасатели МЧС назвали районы Тюменской области, которые накроет шторм

В Тюменской области 21 июля прогнозируются сильный дождь и ветер. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области 21 июля ожидается резкое ухудшение погоды. По данным ГУ МЧС России по региону, в Ишиме, Бердюжском, Ишимском, Абатском, Казанском и Сладковском округах прогнозируются сильные дожди.

Порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду. В отдельных районах возможны гроза и град, а ночью и утром — туман.

Температура воздуха составит +14…+19 градусов ночью и прогреется до +24…+29 градусов днем. Согласно сервису «Яндекс.Погода», дождь на юге региона начнется уже с 15:30 часов 20 июля.

Из-за непогоды увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, ДТП и ограничения дорожного движения.

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