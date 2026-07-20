«Крайне тяжелое состояние»: подробности спасения мальчика в тюменской многоэтажке. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали о состоянии ребенка, который выпал из окна в воскресенье, 19 июля 2026 года. Трагедия произошла в Ново-Патрушева, у дома № 25 на улице Павла Шарова.

«Вызов поступил 19 июля в 16:03, прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 16:12. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в Областную клиническую больницу № 2. Пациент в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево из окна многоэтажки выпал ребенок. По словам очевидцев, он остался жив — его госпитализировали. ЧП случилось днем 19 июля. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, ребенку на вид было около 7–9 лет. Предположительно он выпал с седьмого этажа. В полиции подтвердили информацию о происшествии, заявив, что по данном факту проводится проверка.

Летом случаев выпадения детей из окон становится заметно больше. Основные причины трагедий:

- Родители чаще открывают окна для проветривания. В жару хочется свежего воздуха, и взрослые регулярно оставляют створки распахнутыми. Проблема в том, что сам по себе открытый проём ребёнок пока не воспринимает как угрозу — для него это просто «дырка», куда можно забраться.

- Недосмотр. Часто трагедия случается, когда взрослый на секунду отвлёкся (повернулся к ребёнку, взял телефон, вышел в другую комнату). А ребёнку достаточно пары минут, чтобы забраться на подоконник, открыть окно или опереться на москитную сетку.

- Ложное чувство безопасности от москитных сеток. Многие родители считают такие сетки защитой, но на деле они не рассчитаны на вес ребёнка. Ребёнок видит перед собой препятствие, опирается на сетку — и выпадает вместе с ней.

- Лёгкий доступ к окну. Часто рядом с окнами стоит мебель (стул, тумбочка) — ребёнок использует её как подставку, чтобы забраться на подоконник. Статистика показывает: примерно в половине случаев именно мебель «помогла» ребёнку выпасть.

- Детская любознательность. Малыши в возрасте примерно от полутора до пяти лет очень активны: они исследуют мир, забираются куда-то, но ещё не умеют полноценно оценивать риски.

Спасатели советуют не оставлять детей одних в комнате с открытым окном, даже временно. При проветривании открывайте фрамуги или форточки. Если открываете окно шире, используйте специальные ограничители. Уберите от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник. Не полагайтесь на москитные сетки — убирайте их или ставьте надёжные блокирующие устройства.

Если ребёнок боится оставаться в комнате один, не оставляйте его даже ненадолго — иногда дети, пытаясь найти родителей, выглядывают в окно и рискуют выпасть.

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