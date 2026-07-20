Меньше метра до катастрофы: вода в тюменской Туре бьет рекорды июля и скрывает набережную. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

До критической отметки реке Туре в Тюмени осталось всего 99 сантиметров. За последние сутки уровень воды поднялся еще на 13 сантиметров и достиг 751 сантиметра над нулем поста, сообщает чат-бот «Паводок. Инфо».

Аномальный для середины июля подъем уже полностью скрыл нижние прогулочные ярусы городской набережной.

Жители также обеспокоены массовой гибелью рыбы — карасей и налимов выбрасывает на затопленные берега из-за падения уровня кислорода до зимнего показателя в 0,8 мг/л.

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