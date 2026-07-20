Безопасно, но неприятно: Роспотребнадзор отчитался о качестве воды в Тюмени после жалоб на запах

Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в затопленной Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Санврачи Роспотребнадзора официально подтвердили, что вода в кранах тюменцев соответствует нормативам. Несмотря на жалобы горожан на запах и цвет воды из-за низкого уровня кислорода в реке Тура, токсического действия она не оказывает, заявили в ведомстве.

С 16 июля специалисты усилили лабораторный контроль: исследования проводятся ежедневно, включая показатель «индекс токсичности»; пробы проверяет аккредитованная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии.

- Для стабилизации качества «Росводоканал Тюмень» перераспределил нагрузку между водозаборами: подачу с Метелевского уменьшили, а забор из подземных источников Велижанского увеличили. Также была усилена фильтрация порошковым углем, - заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.