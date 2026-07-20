Почти 3 миллиона за столкновение: как Тобольский суд наказал виновника ДТП с Mercedes-Benz. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тобольске обязал водителя выплатить почти 3 миллиона рублей владельцу Toyota Land Cruiser за ДТП, которое произошло 30 декабря 2025 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

По версии следствия, страховая компания «Зетта Страхование» уже выплатила истцу 400 тысяч рублей по ОСАГО. Общая стоимость ремонта составила более 3,3 млн рублей.

Судебная экспертиза подтвердила вину ответчика в несоблюдении скоростного режима и дистанции, хотя отметила частичную ответственность и истца. Решением суда с виновника ДТП взыскано: 2,9 млн рублей в счет возмещения ущерба; 134 тысяч рублей судебных расходов.

Ответчик пытался оспорить сумму иска, заявляя о завышенной оценке ущерба и участии других автомобилей, однако суд встал на сторону пострадавшего.

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