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НовостиПроисшествия20 июля 2026 4:16

Карта подтоплений составлена: список тюменских улиц, где сейчас круглосуточно работают насосы

В Тюмени замглавы Баранчук провел штаб по ликвидации последствий потопа
Серафима Краснова
Карта подтоплений составлена: список тюменских улиц, где сейчас круглосуточно работают насосы.

Карта подтоплений составлена: список тюменских улиц, где сейчас круглосуточно работают насосы.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Первый замглавы Тюмени Юрий Баранчук провел заседание оперштаба по ликвидации последствий сильных дождей. Специалисты проводят подомовые обходы и откачку воды на улицах Маяковского, Велижанской, 2-й Новой, Шаимском проезде, Павлова, Жданова и других.

Двум пострадавшим семьям уже оказали помощь — их временно разместили в гостинице. В районе ДОКа дополнительно задействовали технику от застройщиков, что позволило снизить уровень воды на улице Игримской.

Принято решение начать 20 июля строительство временной насыпи для защиты многоквартирного дома от дальнейшего подтопления.

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