Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вечером 19 июля в Тюмени произошел пожар в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Р. Абдуллина, 5. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Из задымленных помещений спасатели эвакуировали 10 человек. Всего из здания были спасены 21 человек, среди которых оказались 9 детей.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, один ребенок пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

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