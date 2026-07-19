Тюменцев могут создать арт-объект в стиле кармацкой росписи

Фото: Татьяны Сауковой - Музей истории крестьянского быта

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 28 июля пройдет мастер-шоу «Тюменская роспись в сердце города». Мероприятие начнется в 17 часов и будет приурочено ко Дню города. Профессиональная художница и мастер по тюменской росписи, директор музея истории крестьянского быта Инна Нестерова поможет создать любому желающему декоративное панно в технике традиционной кармацкой (тюменской) росписи.

На холсте формата А1 с подготовленным заранее карандашным эскизом появятся элементы в технике свободной кистевой росписи. К ним относятся цветы, ягоды, бутоны, листья, фрукты. Тюменцы и гости города могут принять участие в создании арт-объекта и расписать деревянный квадрат 10 на 10 см цветочным мотивом. Затем эти миниатюры станут рамкой вокруг основного панно. А еще участники мастер-шоу смогут сделать памятное фото, послушать рассказ об истории кармацкой росписи и получить сувенирную открытку с элементами тюменской росписи. Готовое панно после финальной доработки передадут в общественное пространство города для постоянной экспозиции, пишет «Moi-portal.ru».

Добавим, что в августе в деревне Насекина Тюменского района в 7 раз пройдет фестиваль «Красильные выходные». Главной темой станет «Сад воспоминаний» – роспись подносов для этнографического заповедника переселенцев казанских татар «Акуль».

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