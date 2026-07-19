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НовостиОбщество19 июля 2026 13:14

Тюменцам объяснили, нужно ли стричь собаку летом

Нужно ли стричь собаку летом
Нина БАРИНОВА
Стрижка собаки летом – это далеко не всегда хорошее решение

Стрижка собаки летом – это далеко не всегда хорошее решение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Куцые хвостики, смешные ушки, стрижка в виде льва и другие необычные стрижки делают своим собакам тюменцы летом. Считается, что в жару животному очень тяжело носить шерсть, а потому их питомцев надо «облегчать». Верно ли это утверждение, отвечает ветеринар Игорь Волков.

Специалист заявляет, что стрижка собаки летом – это далеко не всегда хорошее решение. Оказывается, шерсть защищает кожу четырехлапого друга от солнечных ожогов и перегрева. Кроме того, у короткошёрстных пород собак стрижка и вовсе может нарушить терморегуляцию. Самое главное, что неправильная стрижка грозит повреждением волосяных луковиц и изменением структуры шерсти у питомца.

Игорь Волков советует тюменцам просто почаще летом вычесывать своих питомцев. Это улучшает вентиляцию. Обязательно в жару у собак должен быть доступ к воде, а охлаждать им лапы и живот можно прикладыванием влажной ткани.

Если шерсть сильно сбивается в колтуны, то можно сделать гигиеническую стрижку для конкретной породы, пишет «Мегатюмень».

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