Тюменцы поддались вирусному ролику и считают усы у кошек

Главное не количество усов, а их качество Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях завирусился тренд на подсчет усов у кошек. автор вирусного ролика заявляет, что у здорового мурлыки должно быть ровно 24 вибриссы – так называют усы. То есть усов должно быть по 12 с каждой стороны. Этот миф развеет ветеринар Лидия Лисичкина. Она считает, что 24 усика – это средняя цифра для здорового питомца.

На самом деле количество усов у пушистых полосатых варьируется от 20 до 32, и это норма.

У кошек вибриссы располагаются в четыре ряда на подушечках мордочки. Распространенная информация про схему «4 ряда по 3 волоска» - это упрощенная модель.

Лидия говорит, что верхние ряды усиков часто содержат 4–5 волосков, а нижние могут быть короче и малочисленнее. В целом, количество волосков зависит у кошек от фолликулов, породы, размера и даже пола животного.

К примеру, бесшерстные сфинксы и бамбины вообще могут оказаться без усиков, а у рексовых пород они часто короткие и закрученные. Зато у огромных и пушистых мейн-кунов вибриссы могут достигать внушительных 18 см. Количество волосков вовсе не является критерием для диагностики. Главное, как они выглядят.

Если вибриссы стали ломкими, секущимися или обламываются у корня, то у вашего Барсика может оказаться дефицит цинка, жирных кислот омега-3 и омега-6 или нехватка витаминов А и Е.

Внезапная потеря усов требует немедленного визита к дерматологу. Причинами выпадения вибриссов могут стать стригущий лишай, бактериальный фолликулит, аутоиммунные процессы или даже кожная форма лимфомы у пожилых кошек, предупреждает tmn.aif.ru.