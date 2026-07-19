Онкологи спасли тюменца от редкой опухоли на половом члене

Врачи-онкологи поставили мужчине диагноз — рак полового члена Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тюмени обратился к врачу по месту жительства с жалобами на новообразование под крайней плотью полового органа. Специалисты направили 46-летнего мужчину для дообследования в Медицинский город.

По результатам биопсии врачи-онкологи поставили мужчине диагноз — рак полового члена I стадии. Кроме того, у пациента был выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто становится причиной развития подобных опухолей.

«Пациенту была выполнена резекция головки полового члена с удалением паховых лимфоузлов. Гистологическое исследование подтвердило диагноз: злокачественная опухоль первой стадии», — рассказала врач-онколог отделения онкоурологии Виктория Бажина.

Основные факторы риска развития этого заболевания связаны с инфекциями, передающимися половым путём. Чаще всего речь идёт именно о вирусе папилломы человека (ВПЧ), который выявляется более чем у половины пациентов. Также к факторам риска относят раннее начало половой жизни, частую смену половых партнёров и несоблюдение личной гигиены.

Специалисты Медицинского города призывают мужчин своевременно обращаться к врачу при появлении язвочек, уплотнений или покраснения крайней на головке полового члена. Важно не игнорировать диспансеризацию: своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и провести эффективное лечение.