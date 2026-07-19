Тюменку задержали за кражу продуктов в магазине, но голодной она не была

Краденое было продано прохожим Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию с заявлением о краже продуктов питания обратился сотрудник крупного сетевого продуктового магазина, расположенного по улице Мельникайте в городе Тюмени. Кто-то вынес продукты на сумму примерно в 5 тысяч рублей. Задержать воришку полицейским помогли камеры видеонаблюдения.

По данным УМВД по Тюменской области, на видеозаписях оперативники тут же признали свою старую приятельницу. Ею оказалась ранее судимая тюменка 1984 года рождения. Женщину задержали. Она призналась в краже и рассказала полицейским, что на кражу пошла вовсе не от того, чтобы была голодна. Ей нужны были деньги. Поэтому она зашла в магазин, спрятала в пакет продукты питания и средства личной гигиены, затем вышла мимо кассы из магазина, не расплатившись. Краденое рецидивистка продала случайным прохожим, а вырученные деньги уже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».