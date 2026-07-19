Тюменцам советуют устанавливать более защищенные пароли

. Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями этих взломов, тюменцам советуют устанавливать более сложные пароли Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Взлом почты, личных кабинетов на сайтах и в мессенджерах стали обыденностью. Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями этих взломов, тюменцам советуют устанавливать более сложные пароли. Помочь в этом могут сервисы анализа паролей.

Такие инструменты предлагают крупных разработчики ПО для проверки надежности паролей. Суть их заключается в том, что сервис анализирует, есть ли пароль в базах утечек, без передачи данных на сервер и формирует рекомендации по его замене.

Директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко отметил, что главное – в этом заключается в использовании официальных утилит, а не сомнительных сервисов.

Надежный пароль содержит буквы разного регистра, цифры и символы, а для разных сайтов лучше использовать разные комбинации, напоминает «Тюменская линия».

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